الجمعة, أغسطس 4, 2023
الرئيسيةالهدهدالفيفا يحقق في مزاعم قيام مدرب زامبيا بفرك صدر لاعبة من المنتخب...
الهدهدرياضة

الفيفا يحقق في مزاعم قيام مدرب زامبيا بفرك صدر لاعبة من المنتخب النسائي في كأس العالم

الفيفا يبدأ التحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد بروس موابي، مدرب منتخب زامبيا النسائي، بعد الادعاءات التي طرحت خلال كأس العالم للسيدات

كتب سالم حنفي
مدرب منتخب زامبيا
بروس موابي مدرب منتخب زامبيا النسائي لكرة القدم
- Advertisement -

وطن – يخضع بروس موابي مدرب منتخب زامبيا النسائي لكرة القدم للتحقيق من قبل الفيفا بعد اتهامه بفرك صدر إحدى اللاعبات في كأس العالم للسيدات المقامة حالا في أستراليا ونيوزيلندا.

وتم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المدرب البالغ من العمر 63 عامًا بعد أن أعلنت الدولة الأفريقية فوزها الأول على الإطلاق في كأس العالم بفوزها 3-1 على كوستاريكا يوم الاثنين لمضي.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية ، فإن الحادث المزعوم وقع بعد جلسة تدريبية يوم الجمعة الماضي (28 يوليو)، وقال مصدر مقرب من الفريق إن العديد من اللاعبات شاهدن موابي يفرك يديه بصدر إحدى زميلاتهم في الفريق.

مدرب منتخب زامبيا
يخضع مدرب منتخب زامبيا النسائي لكرة القدم للتحقيق في “سوء السلوك الجنسي”

لاعبات شاهدن الواقعة

وقيل إن أولئك اللواتي شاهدن الحادث قد فكرن في الإبلاغ عنه على الفور لكنهن انتظرن حتى انتهاء مشاركتهن خوفًا من عدم اختيارهم ، حيث تم إقصاء منتخب زامبيا بالفعل بعد الهزائم المتتالية 5-0 أمام اليابان وإسبانيا.

اتهامات جنسية سابقة

وكان موابي أيضًا موضوع اتهامات بسوء سلوك جنسي قبل انطلاق البطولة في أستراليا ونيوزيلندا ، وهو ما نفاه.

وقالت لاعبة طلبت عدم الكشف عن هويتها لصحيفة الغارديان الشهر الماضي: “إذا أراد موابي النوم مع شخص ما، عليك أن تقول نعم. من الطبيعي أن ينام المدرب مع اللاعبات في فريقنا.”

- Advertisement -

وقد تم استجوابه بشأن تلك المزاعم السابقة قبل مباراة المجموعة الثانية لزامبيا ، لكن ضابطًا إعلاميًا في “فيفا” تدخل وقال: “سأطلب منك قصر الأسئلة على كرة القدم والبطولة فقط”.

منتخب زامبيا للسيدات
منتخب زامبيا للسيدات

فيفا يؤكد أنه يأخذ الاتهامات على محمل الجد

وفيما يتعلق بالادعاء الجديد ، قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم: “يأخذ فيفا أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد للغاية ولديه عملية واضحة مطبقة لأي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث”.

وأضاف: “يمكننا أن نؤكد أنه تم تلقي شكوى فيما يتعلق بالمنتخب الزامبي الوطني للسيدات ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليًا. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق الجاري لأسباب واضحة تتعلق بالسرية”.

المصدرالغارديان - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

“سكران” في طائرة فعلها مع فتاة ووالدتها .. والمضيفة تزيد له جرعة الخمر!

الهدهد

صحيفة إسبانية: لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة ستصنع التاريخ لهذا السبب!

الهدهد

اعتداءات جنسية ومقاطعة وهروب: منتخبات بينها المغرب في قلب فضائح كأس العالم للسيدات

رياضة

الفيفا يفرض عقوبة قاسية على نادي النصر السعودي.. وهذه تفاصيلها

الهدهد

فضحية جنسية لمدرب قبل مونديال السيدات.. مارس الجنس مع اللاعبات مستغلا سلطته

رياضة

تعديل يطرأ على قانون التسلل الجديد في مباريات كرة القدم.. وهذه تفاصيله

حياتنا

والدة الفنانة المغربية نجاة خير الله تتبرأ منها بعد فضيحة “التحرش”! (فيديو)

حياتنا

مصر.. لقطات خادشة وخلع ملابس أثناء التحرش بسائحة يستنفر الأمن (فيديو)

الهدهد

عراقي يستغل طفلة.. فعل خادش ومُخلّ وثّقه فيديو فجّر موجة غضب (شاهد)

رياضة

هكذا تفاعل نجوم الكرة العربية على قرار “الفيفا” سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا بسبب إسرائيل

الهدهد

فتاة سعودية تتحرش بشاب: “أبي أي شي من ريحتك”.. هكذا رد عليها! (شاهد)

حياتنا

رجل ستيني يتحرش بمراهقتين ويمارس أمامهما العادة السرية في الشارع العام! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بهذه الطريقة الشنيعة مات 3 فيلة في الهند (شاهد)

شاهد كيف اعتدت متحولة جنسية على طبيبة في تركيا.. وأول تحرّك ضدّها

رد فعل مثير من الملكة رانيا على سيدة طلبت تقبيلها في ظل إجراءات حظر كورونا (شاهد)

“ريما مناع راشد”.. سعودية ضحّت بنفسها لإنقاذ إخوتها من الموت ببطولة رهيبة

نجاة عامل مخبز من الموت المحقق بعد إنقاذه من آلة العجن.. شاهد لحظات الرعب!

بدعوى تعاطفه مع الإخوان.. السعودية تُنكّل بـ طبيب مصري طالب مؤسسة حكومية بحقوقه

الأمير الحسين يمازح شقيقته الأميرة سلمى بطريقة مثيرة أثناء حفل تخرجها.. (شاهد)

Join the ipswich swingers community

ظهور ذئب على شكل إنسان في اليمن.. حقيقة مقطع أرعب مواقع التواصل

تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووفد استخباري يطير لألمانيا لبحث الأمر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC