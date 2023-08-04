الفيفا يحقق في مزاعم قيام مدرب زامبيا بفرك صدر لاعبة من المنتخب النسائي في كأس العالم

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وطن – يخضع بروس موابي مدرب منتخب زامبيا النسائي لكرة القدم للتحقيق من قبل الفيفا بعد اتهامه بفرك صدر إحدى اللاعبات في كأس العالم للسيدات المقامة حالا في أستراليا ونيوزيلندا.

وتم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المدرب البالغ من العمر 63 عامًا بعد أن أعلنت الدولة الأفريقية فوزها الأول على الإطلاق في كأس العالم بفوزها 3-1 على كوستاريكا يوم الاثنين لمضي.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية ، فإن الحادث المزعوم وقع بعد جلسة تدريبية يوم الجمعة الماضي (28 يوليو)، وقال مصدر مقرب من الفريق إن العديد من اللاعبات شاهدن موابي يفرك يديه بصدر إحدى زميلاتهم في الفريق.

لاعبات شاهدن الواقعة

وقيل إن أولئك اللواتي شاهدن الحادث قد فكرن في الإبلاغ عنه على الفور لكنهن انتظرن حتى انتهاء مشاركتهن خوفًا من عدم اختيارهم ، حيث تم إقصاء منتخب زامبيا بالفعل بعد الهزائم المتتالية 5-0 أمام اليابان وإسبانيا.

اتهامات جنسية سابقة

وكان موابي أيضًا موضوع اتهامات بسوء سلوك جنسي قبل انطلاق البطولة في أستراليا ونيوزيلندا ، وهو ما نفاه.

وقالت لاعبة طلبت عدم الكشف عن هويتها لصحيفة الغارديان الشهر الماضي: “إذا أراد موابي النوم مع شخص ما، عليك أن تقول نعم. من الطبيعي أن ينام المدرب مع اللاعبات في فريقنا.”

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وقد تم استجوابه بشأن تلك المزاعم السابقة قبل مباراة المجموعة الثانية لزامبيا ، لكن ضابطًا إعلاميًا في “فيفا” تدخل وقال: “سأطلب منك قصر الأسئلة على كرة القدم والبطولة فقط”.

فيفا يؤكد أنه يأخذ الاتهامات على محمل الجد

وفيما يتعلق بالادعاء الجديد ، قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم: “يأخذ فيفا أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد للغاية ولديه عملية واضحة مطبقة لأي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث”.

وأضاف: “يمكننا أن نؤكد أنه تم تلقي شكوى فيما يتعلق بالمنتخب الزامبي الوطني للسيدات ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليًا. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق الجاري لأسباب واضحة تتعلق بالسرية”.