الجمعة, أغسطس 4, 2023
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حياتنا

الأمير الحسين يمازح شقيقته الأميرة سلمى بطريقة مثيرة أثناء حفل تخرجها.. (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو نادر لحفل تخرج الأميرة “سلمى” ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من مدرسة الملكة رانيا، بحضول والدها ووالدتها، وشقيقيها ولي العهد الامير الحسين والامير هاشم، وكذلك عمها الأمير فيصل بن الحسين.

ووثق الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، والذي يعود لعام 2018 لحظة النطق باسم الأميرة “سلمى” لاستلام شهادتها من قبل شقيقها ولي العهد الأمير الحسين.

وبحسب ما أظهر الفيديو فإن تسلم الشهادة بالنسبة للأميرة سلمى لم يكن عاديا، حيث أقدم الأمير الحسين على ممازحة شقيقته بمصافتحا بطريقة غريبة ومثيرة قبل ان يحتضنها ويسلمها شهادتها، وسط تصفق حاد وتفاعل واسع من قبل الخريجين والحضور.

تفاعل واسع من قبل المتابعين

ولقي الفيديو المتداول تفاعلاواسعا من قبل المتابعين، الذين أثنوا على العائلة الملكية الهاشمية، معبرين عن حبهم وإعجابهم لهم، داعين الله أن يحفظهم.

وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين:” الله يحفظلنا سمو الامير حسين وسمو الاميره سلمى الله يديم عز الهواشم ويبقى الهاشمي عز وفخر وحاكم للمملكه الاردنيه الهاشمية”.

وقالت متابعة أخرى:” I love this family god bless them all. Congratulations”.

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من جانبها عبرت متابعة عراقية عن إعجابها بالعائلة الملكية بالقول:” ربي يعز المملكه ويحفظ العائله الهاشميه تحيه من العراق “.

علاقة الأمير الحسين بالأميرة سلمى

يشار إلى أن هناك علاقة خاصة تجمع بين ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله وشقيقته الأميرة سلمى، بما عكستها طريقة وأسلوب تعامله معها.

ظهر ذلك من خلال تهنئته لها في شهر مايو/آيار الماضي على تخرجها من الجامعة بطريقة لافتة لم تخل من الممازحة والهزار.

وعبر حسابه على “انستغرام”، نشر الأمير الحسين صورة لشقيقته “سلمى” تم التقاطها لها عبر مكالمة “فيديو كول”، مهنّئاً إياها بحصولها على درجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة.

وعلّق الأمير الحسين على الصورة بالقول: “ألف مبروك سلمى”.

الأمير الحسين وشقيقته سلمى
الأمير الحسين يبارك لشقيقته الأميرة سلمى بتخرجها

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