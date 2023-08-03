الخميس, أغسطس 3, 2023
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حياتنا

مريم الدباغ عارية لتحصل على تدليك مثير لفخذيها فقط (فيديو)

كانت عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ تستمتع وتتغزل بعمل المركز بهدف الإعلان والدعاية فقط

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ عارية لتحصل على تدليك مثير لفخذيها فقط (فيديو)
مريم الدباغ
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وطن- شاركت عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ، جمهورها، تجربتها في الحصول على مساج من نوع آخر، في أحد المراكز المتخصصة.

ونشرت مريم الدباغ مقاطع عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، توثق لحظة دخولها إلى المركز وجلوسها على الكرسي المخصص للمساج.

تدليك مثير

وفي المقاطع الأخرى، تظهر الدباغ وهي عارية الساقين تماماً، بينما تقوم المختصة بتدليك فخذيها في أكثر من منطقة وبأكثر من طريقة.

بينما كانت عارضة الأزياء التونسية تستمتع، وتتغزل بعمل المركز بهدف الإعلان والدعاية فقط.

بيكيني قطعة واحدة

وقبل أيام، ظهرت مريم الدباغ بإطلالة مثيرة جدا، مرتدية مايوه سباحة “بيكيني” أسود قطعة واحدة، كشف الكثير من جسدها.

وتميز البكيني الذي ارتدته مريم الدباغ في إطار حملة ترويجية للشركة المحلية المنتجة “فولك آكتيف وير”، بفتحته الواسعة من الأمام.

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مريم الدباغ
مريم ارتدت مايوه قطعة واحدة

حيث كشف البطن والكثير من الصدر، على الرغم من محاولة مداراته بحمالة صدر صغيرة.

ذكرى عاشوراء

وتسببت مريم الدباغ بانتقادات واسعة لها من قبل متابعيها الذين أغضبهم جرأتها التي وصفوها بـ”الوقحة”.

وذكرها آخرون بأنها مسلمة وأن المسلمين يمرون بذكرى فضيلة تلك الأيام وهي ذكرى عاشوراء.

المصدررصد ومتابعة وطن

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