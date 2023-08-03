لأول مرة في تاريخه.. المغرب يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات (فيديو)

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وطن- تمكّن منتخب المغرب للسيدات من تحقيق إنجاز تاريخي، اليوم الخميس، بتأهله لدور الـ 16 في بطولة كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، بعد فوزه على نظيره الكولومبي بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وبهذا الفوز الثمين، أنهت لبؤات الأطلس دور المجموعات في المركز الثاني بست نقاط، على غرار كولومبيا المتصدرة بفارق الأهداف، وثأرن من الألمانيات في أول مباراة حيث خسرن بنتيجة عريضة بواقع 6-0.

وأهدت أنيسة لحماري، الفوز الغالي لمنتخب المغرب بهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، بعد متابعة لركلة جزاء مرتدة.

إنجاز تاريخي

وبهذا الإنجاز التاريخي، عبرت لبؤات الأطلس إلى دور الـ16 مع كولومبيا، بينما ودع منتخب ألمانيا بطل العالم في 2003 و2007 والمصنف ثاني عالميا، البطولة بتعادله مع كوريا الجنوبية 1-1.

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وفي دور الـ 16 الذي سيُقام الخميس القادم، ستُواجه سيدات المغرب منتخب فرنسا الذي تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

جدير بالذكر أن هذه المشاركة هي الأولى لمنتخب المغرب في بطولة كأس العالم للسيدات، وسط إشادة وتشجيع منقطع النظير في المملكة وباقي الجمهور العربي.

🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب المغربي ❤️❤️❤️❤️❤️ العز العز العز 👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/1O4Qv625Ds — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) August 3, 2023

إشادة عربية واسعة

تفاعل إعلاميون بارزون في المنطقة العربية مع فوز المنتخب المغربي للسيدات، حيث كتب الإعلامي بقناة الجزيرة “عثمان آي فرح” في تدوينة على تويتر سابقاً “أول مرة أهتم بمباراة قدم نسائية.. و دون أي مبالغة..لم يقل الحماس إطلاقاً عن كأس العالم للرجال..و أداء حارسة مرمى المغرب خديجة الرميشي المذهل ذكرنا بأداء حارس منتخب الرجال الرائع..بونو مول الضحكة ألف مبروك لمنتخب #المغرب الفوز و التأهل التاريخي و ديما مغربDimaMaroc”.

أول مرة أهتم بمباراة قدم نسائية.. و دون أي مبالغة..لم يقل الحماس إطلاقاً عن كأس العالم للرجال..و أداء حارسة مرمى المغرب خديجة الرميشي المذهل ذكرنا بأداء حارس منتخب الرجال الرائع..بونو مول الضحكة 😀 ألف مبروك لمنتخب #المغرب الفوز و التأهل التاريخي و #ديمامغربDimaMaroc 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/jG1AOO1hgO — عثمان آي فرح (@ayfaraho) August 3, 2023

وكتب الصحفي “محمد واموسي” في السياق ” حين تزأر اللَبؤَات وَجَبَ الهرب.. هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا تأهل منتخب المغرب للسيدات التأهل للدور الثاني من مونديال السيدات في أستراليا.. المغرب يكتب التاريخ مرة أخرى”.

⛔️ حين تزأر اللَبؤَات وَجَبَ الهرب هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا تأهل منتخب المغرب للسيدات التأهل للدور الثاني من مونديال السيدات في أستراليا المغرب يكتب التاريخ مرة أخرى pic.twitter.com/j3lDvbxcfN — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) August 3, 2023

وأشاد الصحفي المغربي بأداء أنيسة لحماري التي سجلت الهدف الأول لمنتخب المغرب ضد كولومبيا وقال أنها “من مواليد عام 1997 في سان كلو في فرنسا ،والدها جزائري و والدتها مغربية ، تحمل ثلاث جنسيات مغربية فرنسية جزائرية ، نودي عليها في نفس الوقت من قبل الجزائر و المغرب و فرنسا للانضمام للفريق الوطني لكل بلد للسيدات..فاختارت المغرب”.

وعلى صعيد متصل، كتب الإعلامي “وليد كبير” في تدوينة “لبؤات الأطلس يصنعن التاريخ ويتأهلن إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 إثر الفوز على منتخب كولومبيا.. هنيئا للمغرب بالإنجاز التاريخي وعقبال التأهل إلى ربع النهائي”.