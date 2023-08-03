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فيديو مرعب.. السوري “أبو شنب” تفحم داخل سيارته الجديدة.. هل كتب الحسد نهايته؟

صانع المحتوى السوري الشهير أحمد الحسين البنية الشهير بـ"أبو شنب" توفي بعدما احترقت سيارته الجديدة في حادث أليم بالكويت

كتب خالد الأحمد
فيديو مرعب.. السوري
السوري أحمد حسين البنية (أبو شنب)
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وطن- ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر وفاة صانع المحتوى السوري أحمد الحسين البنية، الشهير بلقب “أبو شنب” في الكويت، أثناء توجهه إلى سوريا عن عمر ناهز الـ 35 عاماً صباح أمس، الأربعاء، حيث راح ضحية حادث بسيارته التي اشتراها حديثاً.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل “سناب بشات” مقطع فيديو يظهر فرحة “أبو شنب” ببشراء سيارة في الكويت، ويسمع صوته في المقطع وهو يقول “باركولي يا جماعة باركولي اشترينا هالمبروكة”.

فيما بدت السيارة المشتراة وهي من نوع “GMC” بيضاء اللون، وكان ينوي الذهاب بها إلى سوريا ولكن الأجل عاجله في ظروف غامضة بعد احتراق السيارة.

وبحسب الفيديو المستعاد يسمع صوت البنية وهو يصيح: “قريب قريب سوريا والحافظ الله”.

ويظهر في مشهد تال من المقطع وهو يقول: “حان وقت الممشى”، وختم قبل أن يغلق باب السيارة:” ادعولنا نصل بالسلامة”.

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سيارة “أبو شنب” احترقت

ووفق نشطاء احترقت سيارة أبو شنب في الكويت ببداية سفره إلى بلده سوريا بعد سنوات من الغياب، وأظهر مقطع متداول السيارة المحترقة في منطقة صحراوية.

وبدت السيارة كتلة من الرماد من الداخل، ويعتقد أن سبب احتراق السيارة ارتفاع الحرارة في البلاد كما حصل في حوادث مثيلة خلال الأسابيع الماضية.

وأرجع ناشطون سبب الحادث إلى ما قالوا إنه حسد تعرض له “أبو شنب”، بعد استعراض سيارته الجديدة، مقدمين النصيحة بالاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان.

من هو الراحل أحمد حسين البنية؟

و”أحمد حسين الحمد البنية” الملقب بـ “أبو شنب” صانع محتوى كوميدي ينحدر من قبيلة “الزاغات” شرق سوريا، مواليد مدينة الشعفة بريف دير الزور في 12 تموز/ يوليو 1984، ويحمل الجنسية الإماراتية.

هاجرت عائلته إلى الكويت بعد أن أصبح الوضع غير مستقر في سوريا، وبدأ هناك مشواره في الشهرة على السوشيال ميديا.

وتخصص في تقديم المحتوى الفكاهي الضاحك على “تيك توك” و”يوتيوب”. ولديه صفحة على فيسبوك بعنوان “يوميات بوشنب” ينشر عبرها مقاطعه المضحكة

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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