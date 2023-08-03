تعرف على المتأهلين إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية ومواعيد المباريات

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وطن- حسمت ثمانية فرق تذكرة العبور إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية، بعد مواجهات شهدت الإثارة والمنافسة القوية بين الأندية المشاركة في البطولة في منافسات دور المجموعات خلال الأسابيع الماضية.

وشهدت مواجهات دور الربع النهائي من البطولة العربية للأندية، تواجد ال4 فرق السعودية المشاركة في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

المتأهلين إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية

وتأهلت 8 فرق عربية إلى منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية 2023، وهي السد القطري والشرطة العراقي والاتحاد السعودي والرجاء البيضاوي المغربي. والنصر السعودي والوحدة الإماراتي والشباب السعودي والهلال السعودي.

فيما ودع البطولة 8 فرق عربية أخرى منافسات دور المجموعات، لعل أبرزهم الزمالك المصري. والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

مواعيد مباريات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية

كما وستشهد منافسات دور ربع نهائي البطولة عن مواجهات قوية ومثيرة بين الفرق العربية المتأهلة إلى هذا الدور، وهي على النحو الآتي:

السد القطري X الشرطة العراقي ( السبت، الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية).

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الاتحاد السعودي X الهلال السعودي ( السبت، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية).

الرجاء المغربي X النصر السعودي. ( الأحد، الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية).

الشباب السعودي X الوحدة الإماراتي ( الأحد، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية).

فيما ستنطلق منافسات دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية. في ال9 من شهر أغسطس/ أب الجاري، على أن يكون المباراة النهائية لختام البطولة في ال12 من الشهر ذاته.