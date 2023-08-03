الخميس, أغسطس 3, 2023
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رياضة

تشكيلة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والتوقيت في كأس مصر

منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي ضد المصري البورسعيدي
تشكيلة الأهلي ضد المصري البورسعيدي
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وطن- يلتقي فريق الأهلي ضد المصري البورسعيدي، الخميس، ضمن منافسات دور ال16 من كأس مصر 2023، على ملعب (برج العرب).

وستنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في منافسات بطولة كأس مصر، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

كما وستكون المباراة بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) وفلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

توقيت مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ومن المقرر أن تنقل مجريات المباراة على شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة المحلية.

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

كما وستبث المباراة بين كلا الفريقين على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

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وسيعلق على مباراة الأهلي المصري والمصري البورسعيدي، على شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق المصري محمد الكواليني.

تشكيلة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ومن المتوقع أن يلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه المصري البورسعيدي، في دور ال16 من بطولة كأس مصر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، محمد هاني (كريم الدبيس).

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، أليو ديينغ، مروان عطية (أحمد قندوسي).

مركز الهجوم:  محمد شريف ( محمود كهربا)، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى دور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر، بعد فوزه في المباراة الماضية على الداخلية بهدفين دون مقابل.

كما هو الحال لفريق المصري البورسعيدي الذي حقق الفوز على منافسه حرس الحدود بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

المصدروطن + الأهلي المصري تويتر + المصري البورسعيدي تويتر

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