تشافي يحسم مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة بعد عرض باريس

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وطن- تحدث مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز، عن تلقي نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، عرضاً للتعاقد معه من جانب نادي باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المدرب تشافي في تصريح خرج به عقب فوز فريقه برشلونة في المباراة الودية الماضية على ميلان بهدف نظيف دون رد، بشأن مستقبل عثمان ديمبيلي، ” اللاعب ديمبيلي طلب منا الرحيل وأنا أشعر بخيبة آمل. لقد اعتنينا به، لكن هذا قانون سوق الانتقالات”.

تشافي ومستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة

وأضاف تشافي في تصريح نقلته صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ” سأكون واضحاً، ديمبيلي طلب منا الرحيل بعد عرض الذي تقدم به باريس سان جيرمان، لقد طلبوه وكان صريحاً معنا. إنه قرار شخصي للاعب ولا يمكننا فعل أي شيء”.

وفقًا للتقارير الصحفية 🗞️ باريس سان جيرمان سيحصل على عثمان ديمبيلي مُقابل 50 مليون يورو 🤑 ليس عن طريق تفعيل الشرط الجزائي ❌ بل أن يكون المبلغ كامل للبلوجرانا ✅ pic.twitter.com/noe6OUBVwD — GOAL Arabia (@GoalAR) August 1, 2023

كما وتابع، ” لقد كان سعيداً معنا، وكان قادراً على صنع الفارق، لكن جاء العرض وطلب الرحيل. ثم لم يمكن ممكناً أن يلعب ضد ميلان”.

وأردف، ” صعب علينا الوصول إليه، وأتمنى له كل النجاح لأنه منحنا الكثير، على الأقل منذ أن توليت إدارة الفريق..”.

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رحيل ديمبيلي عن برشلونة

وعن سبب اختيار ديمبيلي عن صفوف برشلونة، ” لم يخبرني اللاعب عن سبب رحيله، لكنني على ثقة أنه سبب شخصي”.

وختم، ” أتواصل مع المدير الرياضي ماتيو أليماني، وسنرى كيف سيسير سوق الانتقالات، علينا بالتأكيد مع رحيل اللاعب أن نقوي الفريق، أهم شيء هو الحصول على ظهير أيمن”.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن نادي باريس سان جيرمان سيدفع 50 مليون يورو. لنادي برشلونة كشرط جزائي للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي هذا الصيف.

صحيفة ليكيب الفرنسية: #باريس_سان_جرمان قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه عثمان ديمبيلي تمهيدًا لضمه من #برشلونة pic.twitter.com/dFeckTMQYF — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 1, 2023

وأضافت، ” ديمبيلي ووكيله سيسوكو سيحصل على نصف قيمة الشرط الجزائي، أي نحو 25 مليون يورو”.

وانتقل الفرنسي ديمبيلي إلى نادي برشلونة بصفقة قياسية. بلغت قيمتها 145 مليون يورو، قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2017.

ولعب عثمان ديمبيلي مع فريق برشلونة 185 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، سجل 40 هدفاً وصنع 43 تمريرة حاسمة لزملائه مع النادي الكتالوني.