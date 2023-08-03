الملكة رانيا تزور محل حلويات “أبو محمد” بوسط البلد وتسأل عن سر خلطة الهريسة ..شاهد تواضعها!

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم ينشر سابقا يكشف مدى تواضع الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ووثق مقطع الفيديو زيارة قامت بها الملكة رانيا لأحد محلات الحلويات القديمة والشهيرة بمنطقة وسط البلد.

وبحسب الفيديو، فقد دخلت الملكة رانيا على المحل وقامت بالسلام على صاحبه “أبو محمد”، وقامت بتبادل الحديث معه حول أكثر منتجاته تميزا.

وبلهجتها العامية، خاطبت الملكة رانيا مالك المحل “أبو محمد” قائلة:” بمسع أنه جوز الهند والهريسة عندك احسن إشي”.

وسألت الملكة رانيا صاحب المحل عن أسباب تميزه قبل أن يخبرها بأنهم من المحلات القديمة التي تلك الخبرة منذ أكثر من 60 عاما.

وأظهر الفيديو لحظة تذوق الملكة رنيا أحد المنتجات من يد “أبو محمد”، لتكيل المديح عليه بأنه “كثير طيب”.

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لقاء عفوي للملكة رانيا مع شبان في الشارع

وقبل أيام قليلة تداول الناشطو مقطع فيديو نادر أيضا للملكة رانيا وثق لحظة مصادفتها لمجموعة من الشبان في الشارع.

وبحسب الفيديو، وبينما كانت الملكة تقود سيارتها بنفسها،توجه أحد الشبان للملكة قائلا: “كل عام وانتي بخير ستنا”، لترد عليه بعفوية: “وانت بخر الله يخليكي.. سلموا على أمهاتكم”.