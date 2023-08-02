هدفين من توقيع ميسي.. إنتر ميامي يفوز على أورلاندو سيتي بالثلاثة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- فاز فريق إنتر ميامي على منافسه أورلاندو سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات كأس الدوريات الأمريكي، الخميس.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أولى أهداف فريق إنتر ميامي في الدقيقة ال7، ليتمكن الفريق المنافس أورلاندو سيتي هدف التعادل الإيجابي، عن طريق اللاعب سيزار أرواخو في الدقيقة ال17.

مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

وعاد البرغوث ميسي تسجيل هدف التقدم الثاني لصالح فريق إنتر ميامي الأمريكي في الدقيقة ال72.

كما وسجل جوزيف مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة ال51، من ركلة جزاء تحصل عليها فريق إنتر ميامي في المباراة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الأسطورة ليونيل ميسي لا يتوقف .. ليونيل ميسي يسجل من جديد بـقميص انتر ميامي 🇺🇸😨

pic.twitter.com/aVxXjMuKMD — عمرو (@bt3) August 3, 2023

وتفوق فريق إنتر ميامي على منافسه أورلاندو سيتي على مستوى التسديدات، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق إلى 12 تسديدة باتجاه شباك المرمى، مقابل 11 تسديدة للفريق المنافس أورلاندو سيتي.

- Advertisement -

كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 64% لصالح فريق إنتر ميامي، مقابل 36% للفريق المنافس أورلاندو سيتي في المباراة.

شاهد واستمتع .. الهدف الخامس لـ ليونيل ميسي في مسيرته مع انتر ميامي 🇺🇸⚽️

pic.twitter.com/7vexsLMLcv — عمرو (@bt3) August 3, 2023

تشكيلة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

ودخل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المباراة أمام منافسه أورلاندو سيتي، بتشكيلة أساسية في منافسات كأس الدوريات، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع التشكيلة: نواه ألين، كمال ملير، سيرهي كريفتسوف، يدلين.

Buenas noches Miami 🖤 pic.twitter.com/8cGqJ32jwT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

خط الوسط: أرويو، بوسكيتس، بنجامين كريماسكي.

كما وفي مركز الهجوم: روبرت تايلور، جوزيف مارتينيز، ليونيل ميسي.

وسيلتقي فريق إنتر ميامي أمام منافسه دالاس، الأحد، في منافسات دور ال16 من كأس الدوريات الأمريكي على ملعب (تويوتا).