الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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رياضة

مراعاة للمصلحة العامة.. رحيل مرتضى منصور عن نادي الزمالك (فيديو)

مرتضى منصور يعلن رحيله عن صفوف نادي الزمالك مراعاة للمصلحة العامة

كتب فارس أبو شيحة
رحيل مرتضى منصور
رحيل مرتضى منصور
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وطن- أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، رحيله بشكل نهائي عن رئاسة نادي القلعة البيضاء، مراعاة للمصلحة العامة وفق قوله.

وقال المصري منصور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع (الفيس بوك)، ” أنا أخذت قراري. أنا طالع برا المشهد، وراجع مشجع درجة ثالثة. بقول لممدوح عباس الخناقة بيني وبينك خلاص، ارفع الحجز عن الأرصدة بقى”.

رحيل مرتضى منصور عن نادي الزمالك

وأضاف رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، ” أنا مشيت خلاص، وأمير مرتضى مشي من شهرين، ورافض يرجع وهيسلم العقود لأي حد يبقى مسؤول عنهم”.

كما وأضاف، ” أحمد مرتضى بيخلص أحسن لعيب في مصر خلاص، ولو عاوز يكمل أو ميكملش ده قراره. أنا ولادي عندهم شخصية، أنا بقوله قصاد مصر كلها أنا خارج المشهد”.

وتابع منصور حديثه، ” أنا ماشي خلاص ومسافر بعد مباراة النصر، والذي يحب الزمالك بجد ينزل الانتخابات ويساعده، وبقول لممدوح عباس فك الحجز عن الأرصدة..”.

خزينة نادي الزمالك

ويضيف، ” أنا بشوف النادي بينهار دلوقتي، وأنا خلاص مشيت يا عم ممدوح فك الحجز، وارحموا النادي، وأنا خارج المشهد تماماً بعد مباراة اليوم ( الزمالك والنصر)”.

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وختم، ” تركت نادي الزمالك وفي خزينته 20 مليون جينه، بالإضافة إلى 2.5 مليون غرامة عقوبة كهربا. و100 مليون جنيه محجوز عليها”.

مباراة الزمالك ضد النصر السعودي

من جهة أخرى، يلتقي فريق الزمالك. أمام منافسه النصر السعودي، الخميس، في ختام منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

مرتضى منصور
مرتضى منصور

ويحتل فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة واحدة عن النصر السعودي المتصدر برصيد 4 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + مرتضى منصور يوتيوب

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