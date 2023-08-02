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رياضة

غرامة مالية بحق المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بسبب محمد صلاح

محكمة مصرية تُلزم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ممدوح عيد بدفع 98.600 ألف دولار بسبب المصري صلاح

كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح المصري
محمد صلاح المصري
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وطن- فرضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية المصرية، غرامة مالية بحق المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وصاحب شركة خاصة ممدوح عيد، تقدر ب 98.600 دولار أمريكي، لصالح شركة الاتصالات.

وقال محامي الدفاع عن شركة الاتصالات أشرف عبد العزيز، “الشركة أقامت دعوى قضائية ضد المشكو في حقه. لسداد مبلغ 98.600 دولار أمريكي، وهي حملة إعلانية نفذها اللاعب المصري محمد صلاح  قائد المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي”.

غرامة مالية بحق المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بسبب صلاح

وأردف، ” المبلغ المطلوب من المدير التنفيذي لنادي بيراميدز المصري، وفق العقد المبرم بين الشركة الخاصة للأخير واللاعب المصري محمد صلاح في يناير عام 2016″.

كما وبحسب التقارير المصرية، ” الدعوى إلى أن العقد نص على تنفيذ الحملة الإعلانية بين طرفي إحدى شركات الاتصالات وممدوح عيد. مدير شركة خاصة في تنفيذ حملة إعلانية للشركة بموجب التعاقد المبرم بين المشكو في حقه وشركة “إم إس كومرشيال كايمان”. بصفتها الممثلة عن اللاعب المصري محمد صلاح ..”.

تنازل محمد صلاح

واستكملت، ” بموجب العقد المبرم بين الطرفين في شهر يناير عام 2016، تنازل المصري محمد صلاح عن حقوقه للمعاملات لشركة “إم إس كومرشيال كايمان”، ليمتد التعاقد بعدها مع الكابتن ممدوح عيد. صاحب الشركة الخاصة والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، في إنتاج وتنفيذ حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، طبقاً للشروط والبنود الموقع مع اللاعب”.

المصري صلاح
المصري صلاح

وواصلت، ” شركة الاتصالات فوجئت بخطاب من شركة إم إس كومرشيال كايمان، وهي المسؤولة والممثلة عن اللاعب المصري محمد صلاح، تطالب فيها بسداد المدفوعات الصادرة. بحق الكابتن ممدوح عيد، بموجب العقد المبرم بين كلا الطرفين”.

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وختمت، ” شركة الاتصالات تواصلت مع ممدوح عيد مدير شركة خاصة والمدير التنفيذي. لنادي بيراميدز، من أجل سداد المبلغ المطلوب منه. لصالح الشركة الممثلة عن اللاعب المصري محمد صلاح، لكن دون جدوى من ذلك. وهو ما دفع الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.

محمد صلاح
محمد صلاح
المصدروطن + وسائل إعلام مصرية

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