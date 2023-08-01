هبة عبوك تتجول في أزقة تونس برفقة ابنها بحمالة صدر (شاهد)

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وطن– تقضي النجمة هبة عبوك، إجازتها الصيفية بمفردها لأول مرة منذ سنوات، بعد انفصالها عن زوجها نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي.

واختارت هبة عبوك موطنها الأصلي تونس حيث قضت فترة طفولتها، لتهرب إليها من الضغوطات في فترة الصيف، برفقة طفليها من حكيمي، نعيم وأمين.

حمالة صدر

ومؤخراً، ظهرت هبة تتجول في أزقة تونس وهي ترتدي توب حمالة صدر باللون الأسود، مع تنورة جينز ميني جيب.

وكانت هبة مع ابنها الأكبر أمين (3 سنوات) وحرصت أيضاً على تغطية ملامحه بالصورة.

طلاق معقد

في سن 36 عامًا وبعد طلاق معقد ومثير للجدل من أشرف حكيمي ، تركز هبة عبوك على هذه المرحلة الجديدة من حياتها ، مع الاهتمام بأطفالها كأولوية.

من جانبه ، فعل أشرف حكيمي الشيء نفسه ، وتمتع أيضًا بأيام قليلة من الإجازة كما يتضح من حسابه الرسمي على انستجرام.

🤣 Des photobombs de qualité à Tokyo ! #PSG Le début d’une amitié entre Hakimi et Hernandez ? 🇲🇦 x 🇫🇷 (📽️: @/fukajiu on IG) pic.twitter.com/SSz8WttUg9 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 31, 2023