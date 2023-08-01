الثلاثاء, أغسطس 1, 2023
الرئيسيةحياتناهبة عبوك تتجول في أزقة تونس برفقة ابنها بحمالة صدر (شاهد)
حياتنا

هبة عبوك تتجول في أزقة تونس برفقة ابنها بحمالة صدر (شاهد)

اختارت هبة عبوك موطنها الأصلي تونس حيث قضت فترة طفولتها لتهرب إليها من الضغوطات في فترة الصيف

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تتجول في أزقة تونس برفقة ابنها بحمالة صدر (شاهد)
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن– تقضي النجمة هبة عبوك، إجازتها الصيفية بمفردها لأول مرة منذ سنوات، بعد انفصالها عن زوجها نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي.

واختارت هبة عبوك موطنها الأصلي تونس حيث قضت فترة طفولتها، لتهرب إليها من الضغوطات في فترة الصيف، برفقة طفليها من حكيمي، نعيم وأمين.

حمالة صدر

ومؤخراً، ظهرت هبة تتجول في أزقة تونس وهي ترتدي توب حمالة صدر باللون الأسود، مع تنورة جينز ميني جيب.

وكانت هبة مع ابنها الأكبر أمين (3 سنوات) وحرصت أيضاً على تغطية ملامحه بالصورة.

طلاق معقد

في سن 36 عامًا وبعد طلاق معقد ومثير للجدل من أشرف حكيمي ، تركز هبة عبوك على هذه المرحلة الجديدة من حياتها ، مع الاهتمام بأطفالها كأولوية.

من جانبه ، فعل أشرف حكيمي الشيء نفسه ، وتمتع أيضًا بأيام قليلة من الإجازة كما يتضح من حسابه الرسمي على  انستجرام.

- Advertisement -

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

أشرف حكيمي رفقة فتاة يابانية فائقة الجمال.. هل يستفز هبة عبوك؟ (فيديو)

الهدهد

عز الدين حمدي.. خباز تونسي أذهل الفرنسيين بشهامته وجرأته (شاهد)

الهدهد

في اليوم الـ100 لاعتقاله.. تفاصيل “رسالة دولية” طالبت بالإفراج عن راشد الغنوشي

الهدهد

غرق المصارعة التونسية هديل كحولي يفجع عائلتها.. وتفاصيل انتشال جثتها

الهدهد

“معز السالمي”.. إمام تونسي عزلته السلطات بعد خطبة جمعة ناقدة

حياتنا

هبة عبوك بدون بنطال في أحضان رجل أعمال (شاهد)

الهدهد

نائب تونسي عارٍ يُمارس الجنس مع صديقه.. وتفاصيل صادمة (شاهد)

رياضة

أيوب الحفناوي يحرز ذهبية بطولة العالم في سباق 800 متر سباحة حرة

الهدهد

“يسقط الانقلاب”.. رسالة تحدٍ من التونسيين لقيس سعيد في ذكرى قراراته الاستثنائية

حياتنا

هبة عبوك في تونس كعزباء لأول مرة وتحصل على قبلة حب قبل النوم (فيديو)

الهدهد

“بقرات النبي يوسف” تُحرج قيس سعيدّ في حديثه عن أزمة الغذاء.. ما القصة؟

الهدهد

فضيحة مدير البروتوكول التونسي وهو يلمع حذاء قيس سعيد أمام العالم.. وطن تكشف الحقيقة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أسرار حملة إماراتية استهدفت تشويه مسجد مانشستر بعد “تفجير كبير”

جورجينا تستعرض جمال مؤخرتها المثيرة وتستعين بقرد لإضافة جو من المرح مع متابعيها

قبل شهر من السكتة الدماغية: علامات يجب ألا تتجاهلها

مفاجآت بالجملة في قرار إلزام المصريين بترخيص الدراجات وعربات الكارو والحنطور

وزير فنلندي يصف العرب وسكان الشرق الأوسط بالقرود ومطالب بمغادرة حزبه للحكومة

نسرين طافش تفقد السيطرة بالرقص على أغنية “جنو نطو”.. كاد صدرها يخرج من الحمالة (فيديو)

ابنة عمرو دياب برفقة عشيقها على جزيرة للعراة.. هكذا استمتعت بوقتها دون خجل (شاهد)

صدمة حسن يوسف بعد وفاة ابنه عبدالله غرقا.. شاهد ماذا قال؟

تقرير: ماذا وراء اشتباكات الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ؟

إطلالة رائعة للأميرة للا خديجة بعد طول غياب.. لن تصدق جمالها وتشابهها مع والدتها للا سلمى (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC