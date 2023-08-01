مشاهد الركوع الجماعي للملك محمد السادس تفجر الجدل (فيديو)

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وطن- أثارت مشاهد الركوع المبالغ فيه لما يسمى بالولاة والعمال المغاربة المحافظين، أمام العاهل المغربي محمد السادس، أثناء عيد تولي العرش في العاصمة المغربية، حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر النشطاء هذا السلوك وشبهوه بأنه عودة إلى عهد العبودية والاسترقاق والجاهلية، حسب وصفهم.

مشاهد الركوع في عيد العرش تفجر الغضب

بينما سخر البعض من هذه المشاهد والركوع بتلك الطريقة التي لا نجدها حتى في الصلاة التي يتم الركوع فيها لخالق الأكوان، حسب وصف البعض.

📍تطوان جلالة الملك محمد السادس يترأس برحاب المشور السعيد بالقصر الملكي بتطوان، حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 24 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين#عيد_العرش #حفل_الولاء #المغرب pic.twitter.com/VNG5rqSQeA — 2M.ma (@2MInteractive) July 31, 2023

وكانت “وكالة المغرب العربي للأنباء” ذكرت أن الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد، رعوا بعد زوال، أمس الاثنين، برحاب المشور السعيد بالقصر الملكي بتطوان، حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين.

حفل الولاء لمحمد السادس

واعتبر منتقدو طقوس حفل الولاء أن اصطفاف عشرات النواب والمسؤولين وكبار الموظفين والأعيان في صفوف طويلة قبالة الملك، والتناوب في الركوع له وهو ممتط جواده يوم حفل الولاء، مرددين عبارة “اللهم بارك في عمر سيدي”، أمرا “مهينا للكرامة الإنسانية” ولا يفيد صورة المغرب.

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ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية.

حيث بويع الملك محمد السادس بن الحسن، الملك الحالي للبلاد في 23 يوليو سنة 1999، وأعلن ملكا رسميا في 30 من يوليو، لهذه المناسبة عدة مظاهر تغطى عبر التلفاز العمومي كأنشطة رسمية وتقاليد عريقة تخليدا لهذه المناسبة المجيدة.

انحناء وركوع وتقبيل يد ملك المغرب

وأظهر مقطع فيديو أحد حراس الملك بلباسه العسكري التقليدي داخل حديقة القصر الملكي وهو يقوم بالانحناء وتقبيل يد الملك ثم يدي ابنه، ويُرى الملك محمد السادس وهو يستدير غير مبال بهذه الهالة من التقدير والتقديس.

وفي مشهد تال يظهر الملك وهو يخرج مع عدد من حاشيته من باب قصر ثم يرى عدد من الأعيان باللباس المغربي التقليدي، وهم يقفون أمام المنصة التي يقف عليها مشيراً لهم بالتحية.

فيما يقومون بالإنحناء والاستقامة لأكثر من مرة، بعضهم كبار في السن، وهم يرددون عبارات مغربية غير مفهومة في الفيديو.

وبحسب تعليق صوتي على الفيديو فإن حفل الاستقبال تم في ساحة عمالة المضيق، حيث ترأس الملك محمد السادس حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد.