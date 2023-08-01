عبد الله حسن يوسف.. هذا ما لاحظه الجمهور في آخر صورة له قبل غرقه (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون آخر صور للشاب عبدالله، نجل الفنان المصري حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، قبل وفاته غرقاً في الساحل الشمالي.

وتأثر الناشطون بالصور، مؤكدين أن عبدالله حسن يوسف، يبدو حزيناً وبعيون ذابلة وكأنه يشعر بدنو أجله.

سباقات سباحة

هذا وقد نعى محمد يوسف، شقيق حسن يوسف ابن أخيه بمنشور مؤثر، شاكراً من ساندهم في العزاء.

وصدم حسن يوسف الحاضرين في جنازة ابنه قائلا: “ابني كان بيدخل سباقات سباحة في النيل وفي الآخر غرق في مترين”.

كما كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، أن الأطباء حاولوا إنعاش عبدالله لكن دون جدوى.

تشييع لمثواه الأخير

وصل عبدالله حسن يوسف المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته.

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وشُيّع ظهر أمس الاثنين، جثمان الشاب عبدالله، ابن الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، بحضور عدد من نجوم الفن في مصر.