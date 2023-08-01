رصد لويس هاميلتون وشاكيرا في فيلا فخمة ولوحدهما خلال الليل!

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وطن – التقت المغنية الكولومبية شاكيرا وسائق الفورمولا 1 ولويس هاميلتون مؤخرًا في جزيرة إسبانية. حيث كانت شاكيرا قد استأجرت فيلا فاخرة لقضاء إجازة لبضعة أيام.وفقًا للتقارير

ولعدة أشهر ماضية، تم تداول شائعات تقول إن شاكيرا ولويس هاميلتون أكثر من مجرد أصدقاء، ومؤخرًا تم الكشف عن تفاصيل أكثر حول لقاءاتهم المزعومة.

ونقلاً عن معلومات من البرنامج الإسباني “Y ahora sonsoles”، فإن هاميلتون دخل فيلا شاكيرا في الليل.

وبحسب البرنامج: “يمكننا التأكيد أن هاميلتون دخل في الليل، نفترض، للقاء شاكيرا. المنطقة كلها فلل، أمضت شاكيرا سبعة أيام في هذه الفيلا المدهشة، الضخمة، مع جميع ما بها من خدمات فاخرة”.

ووفق البرنامج نقلاً عن شخص رأى هاميلتون يدخل الفيلا الفاخرة، علماً أنها مرتفعة على جبل، ليست متاحة لأي شخص. في الليل، خرج لحفل في أحد النوادي الليلية الشهيرة هنا ثم ذهب إلى منزل شاكيرا لإنهاء الليلة بطريقة أفضل.بحسب صحيفة marca الإسبانية

زار هاميلتون فيلا شاكيرا على الأقل ثلاث مرات

وفق ما تقول المصادر فإن شاكير وهاميلتون التقيا على الأقل “ثلاث مرات في الفيلا”.

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وتذكر المصادر ايضاً: “عندما غادر العمال، بقيت المغنية وحدها مع حارسها الخاص وتمت زيارتها من قبل هاميلتون”.

وأضافت أن المغنية الكولومبية لم تغادر مكان إقامتها إلا مرتين.

يذكر أن شاكيرا انفصلت قبل عام تقريباً عن جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني المعتزل، والذي تحدثت التقارير انه كان يخونها مع فتاة. تبين لاحقاً أنها تدعى كلارا شيا مارتي، وهما الآن في علاقة غرامية .