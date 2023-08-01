اعتداء وحشي من عشرات الأتراك على فتى يمني.. والأخير يواجههم ببسالة (فيديو)

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وطن- استكمالا لسلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها العرب في تركيا، وبعدما كان التركيز منصبا على استهداف السوريين، انضم اليمنيون على ما يبدو إلى هذه القائمة.

فقد أظهر مقطع فيديو، انتشر على موقع “تويتر“، عددا من الأتراك وهم يعتدون على طفل يمني عمره 15 عاما، بسبب شجار بين أطفال في مجمّع سكني في منطقة “كريستال شهير”.

وشوهد في مقطع الفيديو، الفتى اليمني وهو يحاول الابتعاد عن الأشخاص الأتراك الذين ظلوا يطاردونه في محاولة الإمساك به.

وانتهت محاولة الفتى للفرار بالفشل في نهاية المطاف، حيث سقط أرضا فانهال عليه الأتراك ضربا بوحشية شديدة.

ومن بين عدد كبير من الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، لوحظ أن شخصا واحدا هو الذي حاول الدفاع عن الفتى اليمني إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وشوهد الفتى اليمني وهو يحاول التصدي لعشرات الأتراك ببسالة شديدة.

العشرات من المواطنين الأتراك يعتدون على طفل يمني عمره 15 عام، بسبب شجار بين أطفال في مجمّع سكني في منطقة "كريستال شهير"، الغريب أنّه من بين كل هذه الجموع لا يوجد إنسان واحد حاول إيقاف هؤلاء الوحوش!

تركيا غير آمنة للسياحة، تركيا غير آمنة للأجانب#Turkey pic.twitter.com/WW8faVBuTN — Fadi فادي (@fadi0bed) August 1, 2023

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الاعتداء على سائحة عربية

وجاءت هذه الواقعة، بعد أيام قليلة من اعتداء آخر وقع في مدينة إسطنبول، حيث أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بكثافة، اعتداء مروعا من قِبل سائق تركي على سائحة تنحدر من بلدٍ عربي.

وأظهر مقطع الفيديو، سائق مركبةٍ عمومية يعتدي بالضرب على سائحة أجنبية رفضت منحه المزيد من المال وهو ما كان سبباً في اعتداء السائق عليها والذي جمع النقود التي سقطت من حقيبتها ومن ثم لاذ بالفرار.

فيما تمكّن أصحاب المتاجر والمارة في الشارع، من إنقاذ السائحة التي أصيب بجروح بعدما اعتدى عليها السائق التركي.

İstanbul’da bir taksi şoförü iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi. Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü. Kadın kanlar içinde kaldı. pic.twitter.com/cXIRHmtyVR — mühendisyen (@muhendisyenn) July 22, 2023

وفي أعقاب الحادثة، أعلنت بلدية إسطنبول عن سحب رخصة القيادة التي كان بحوزة السائق على خلفية ضربه لسائحة أجنبية في منطقة بي أوغلو داخل إسطنبول.

إزالة اللافتات العربية

وفيما يُنظر إلى توالي إلى هذه الحوادث بأنها تعكس ما سميت “العنصرية ضد العرب”، فقد أثيرت ضجة في الفترة الأخيرة بعدما أعلنت الحكومة التركية عن حملة لإزالة اللوحات التجارية المدونة باللغة العربية في الشوارع التركية.

وقد باشرت بلدية مدينة إزمير في تركيا ، إزالة اللوحات الإعلانية المخطوطة باللغة العربية من المحال التجارية، حيث قامت فرق البلدية في مدن مختلفة بإزالة هذه اللوحات وتغييرها إلى اللغة التركية، بموجب قانون البلديات التركي الذي يحظر رفع اللافتات المكتوبة بلغات أخرى غير التركية، بما في ذلك العربية والإنجليزية.