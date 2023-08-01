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أسرار حملة إماراتية استهدفت تشويه مسجد مانشستر بعد “تفجير كبير”

نفذت الحملة، شركة استخبارات استأجرتها أبو ظبي، وسعت إلى إقامة روابط زائفة بين الهجوم والمسجد وجماعة الإخوان المسلمين

كتب خالد السعدي
أسرار حملة إماراتية استهدفت تشويه مسجد مانشستر بعد
استهداف مسجد مانشستر
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وطن- كشف موقع “ميدل إيست آي”، أنّ مسجدًا تم تسليط الضوء عليه في وسائل الإعلام بعد تفجير مانشستر عام 2017 كان هدفًا لحملة تشهير نظمتها حكومة الإمارات العربية المتحدة .

ونفذت الحملة، شركة استخبارات سويسرية خاصة استأجرتها أبو ظبي، وسعت إلى إقامة روابط زائفة بين الهجوم والمسجد وجماعة الإخوان المسلمين.

ويعد مركز مانشستر الإسلامي ، المعروف أيضًا باسم مسجد ديدسبري ، من بين مئات المنظمات والأشخاص ، معظمهم من المسلمين ، في ما لا يقل عن 13 دولة أوروبية استهدفته شركة Alp Services السويسرية بين عامي 2017 و 2020.

ظهرت التفاصيل بعد أن47هنه0ل-غ- تم تسريب آلاف الوثائق في البداية إلى صحيفة “ميديابارت” الفرنسية ثم نشرها على نطاق واسع من قِبل الصحفيين في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

وقالت “Alp Services” إنَّ الوثائق تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ومزيف جزئيًا.

وقال فوزي حفار رئيس مسجد ديدسبري، إنه لم يتفاجأ عندما علم أن المسجد كان موضوع حملة تشهير.

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وأضاف أن المسجد وأسماء بعض أمنائه ظهرت بالفعل في لقطات شاشة لوثائق مسربة نُشرت في وسائل إعلام، يُزعم أنها تظهر شبكات حددتها خدمات “Alp” على أنها مرتبطة بالإخوان المسلمين.

وصرح حفار: “هذه المعلومات جعلتني أضحك. أنا بالتأكيد لست قريبًا من الإخوان المسلمين.. الناس يشوهوننا في كل وقت “.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، شعر بالانزعاج من الحملة الإماراتية التي استهدفت المنظمات الإسلامية.

وأشار إلى أنّ الإماراتيين سبب المشكلات في الكثير من البلدان، مثل ليبيا وتونس واليمن، وتابع: “في أي مكان توجد به مشكلة يضعون أصابعهم فيه ويسببون المزيد من المتاعب”.

فيما قال مصطفى غراف إمام المسجد السابق،: “لطالما شعرت أن الحملة ضدي في مسجد ديدسبري ينظمها شخص لديه أجندة”.

وربط غراف، وهو ليبي الجنسية، الحملة بدعمه للديمقراطية في ليبيا، ومعارضة الدعم الإماراتي لخليفة حفتر، القائد الليبي الشرقي الذي يقاتل الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس للسيطرة على البلاد منذ 2014.

وجهان لعملة واحدة

وخضع مسجد ديدسبري للتدقيق في أعقاب تفجير مانشستر أرينا في مايو 2017، عندما ورد أن الانتحاري سلمان عبيدي وأفراد آخرين من عائلته كانوا يحضرون إليه في بعض الأحيان.

وخلص تحقيق رسمي في وقت سابق من هذا العام، إلى أن المسجد لم يلعب أي دور في تطرف العبيدي، وهو رجل بريطاني ليبي قاتل على الأرجح في ليبيا عندما كان مراهقًا وتأثر بإيديولوجية تنظيم داعش.

وأشار التقرير، إلى أن حفار في إدلائه بالشهادة قلل من قوة الروابط بين المسجد وعائلة عابدي.

وقال إن المسجد أظهر “قيادة ضعيفة” في عدم معالجة “بيئة سياسية شديدة السمية” أججها الصراع والاضطرابات في ليبيا.

وأفاد حفار بعد نشر التقرير، بأنه يعتقد أن المسجد قد عومل بشكل غير عادل .

حملة التشهير ضد المسجد

وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها “ميدل إيست آي“، تم إطلاق الحملة ضد مسجد ديدسبري في عام 2018.

ونُشر عدد من المقالات على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والفرنسية، باستخدام هويات مزيفة ربطت زوراً بالهجوم والمسجد وجماعة الإخوان المسلمين وداعش.

وقال أحد المقالات: “الإخوان المسلمون وداعش وجهان لعملة واحدة.. بما أن تنظيم الدولة الإسلامية يُصوَّر على أنه نادي مختل عقليًا، ينضم إليه مقاتلون شباب مغسول دماغهم من جميع أنحاء العالم لتنفيذ فظائع لا يمكن تصورها”.

وإحدى القصص باللغة الفرنسية عن المسجد، والتي ظهرت على موقع التدوين الخاص بـ Mediapart ، هي من بين 15 قصة أزالتها الصحيفة لاحقًا بعد أن قررت أنها من عمل حساب مزيف.

كما تم تحرير صفحة في ويكيبيديا عن تفجير مانشستر في أكتوبر 2018 لإضافة قسم بعنوان: “الروابط مع الإخوان المسلمين”.

وتم تحديث الصفحة بواسطة مستخدم لم يجر أي تعديلات أخرى على ويكيبيديا ولم تعد صفحة المستخدم الخاصة به موجودة.

في تقرير تقييم الأثر ، الذي يعود تاريخه إلى ما بعد نشر المقالات والتحديثات على صفحات ويكيبيديا ، كتب المؤلفون: “لقد بدأنا في كشف الدور الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين في الهجوم”.

وقال التقرير إن المطبوعات التي تم نشرها كجزء من الحملة ، بما في ذلك قسم ويكيبيديا ، بدأت تظهر على الصفحة الأولى من نتائج بحث جوجل حول التفجير.

وكان الأشخاص العاملون في الحملة أيضًا على اتصال سري مع الصحفيين البريطانيين، وحاولوا إبلاغ وتنبيه مفوضية المؤسسات الخيرية بشكل سري للغاية بشأن أحدث الاتصالات التي تم اكتشافها.

يقول تقرير تم إعداده كجزء من الحملة: “يجب محاسبة شبكات الإخوان المسلمين المتطرفة وحظرها.. الإخوان المسلمون منظمة إرهابية يجب إيقافها”.

وتتضمن الوثائق، أيضًا تفاصيل متاحة للجمهور عن السجلات المالية للمسجد.

“محاكمة عبر وسائل الإعلام”

ويبدو أن الحملة قد بدأت بعد تقرير إخباري لهيئة الإذاعة البريطانية في أغسطس 2018 زعم أن غراف دعا إلى الجهاد المسلح في خطبة في ديسمبر 2016.

وحذر مسؤولو المسجد، غراف وقت الخطبة، من أن لغته يمكن أن يساء تفسيرها.

فيما قال غراف إن خطبته كانت تهدف إلى جمع التبرعات لجمعية خيرية سورية تقوم بجمع التبرعات في المسجد في وقت كان المتمردون السوريون في حلب تحت الحصار.

بعد تقرير “بي بي سي”، تم التحقيق معه من قبل كل من المسجد والشرطة وتم تبرئته من أي مخالفة.

وغادر غراف المسجد في عام 2020 وهو الآن مقيم في ليبيا، وقال إنه حوكم من قبل وسائل الإعلا بسبب الخطبة التي قال إنها تم تحريفها لتناسب أجندة الآخرين.

وسعت المواد التي تم إنتاجها كجزء من الحملة إلى ربط الهجوم بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي منظمة صنفتها الإمارات على أنها جماعة إرهابية.

المصدر ميدل إيست آي ،رصد وتحرير وطن

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