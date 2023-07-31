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وطن- الكالسيوم ليس ضروريًا فقط لعظام قوية، بل ضروري لعمل قلبك بشكل سليم. قد لا يكون هناك ارتباط مباشر بين الكالسيوم والقلب، ولكن هذا المعدن ضروري بالتأكيد.

يحتوي الحليب على الكالسيوم الذي يلعب دورًا حيويًا في بناء العظام والأسنان القوية والحفاظ عليها ويعتبر كذلك المعدن الأساسي الموجود في العظام، وبالتالي فهو يوفر البنية والقوة. هذا هو السبب في أن تناول الكالسيوم الكافي طوال الحياة أمر بالغ الأهمية.

اتضح مؤخرا أن الكالسيوم والقلب مرتبطان بطريقة أو بأخرى. في الواقع، نقص الكالسيوم ليس جيدًا للقلب على الإطلاق.

لفهم العلاقة أكثر بين الكالسيوم والقلب، تحدث موقع “healthshots” مع الدكتور أبهيجيت بورس، طبيب القلب في معهد القلب الآسيوي، مومباي.

الفوائد الصحية للكالسيوم

الكالسيوم معدن أساسي يحتاجه الجسم لمختلف الوظائف الهامة. بصرف النظر عن الحليب، يمكنك الحصول على الكالسيوم من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن والسبانخ والبروكلي وغيرها من الخضروات.

إليك سبب أهمية الكالسيوم للصحة:

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وظيفة العضلات

بصرف النظر عن الحفاظ على صحة العظام والأسنان، فإن الكالسيوم ضروري أيضًا لتقلص العضلات واسترخاءها، بما في ذلك العضلات المشاركة في الحركة ونبض القلب والتنفس.

يقول الدكتور بورس إنه عندما تصل النبضات العصبية إلى العضلات، يتم إطلاق أيونات الكالسيوم، مما يؤدي إلى تقلص العضلات.

وظيفة الجهاز العصبي

يشارك الكالسيوم في نقل الإشارات العصبية في جميع أنحاء الجسم. يساعد في إطلاق الناقلات العصبية، والمواد الكيميائية التي تسمح للخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض. لذا، فإن الكالسيوم مهم للحفاظ على الأداء الطبيعي للجهاز العصبي.

إفراز الهرمونات

يشارك الكالسيوم في إفراز هرمونات مختلفة، بما في ذلك الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم، وهرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في مستويات الكالسيوم في الجسم. هذه الهرمونات ضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

هل يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم مشاكل في القلب؟

في عام 2017، وجد باحثون في معهد Cedars-Sinai للقلب في لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم قد يكون لديهم فرص أكبر للإصابة بالسكتة القلبية.

ويقول الدكتور بورس إن نقص الكالسيوم ليس سببًا مباشرًا لأمراض القلب، ولكنه يمكن أن يساهم في بعض الحالات التي تؤثر على صحة القلب.

ما هي المشاكل المتعلقة بالقلب التي يمكن أن تترافق مع نقص الكالسيوم؟

ارتفاع ضغط الدم يلعب الكالسيوم دورًا في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي. يقول الخبير إنه عندما تكون مستويات الكالسيوم غير كافية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الدم، والتي، إذا تُركت دون رقابة، يمكن أن تسهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. مرض الشريان التاجي

لا يتسبب نقص الكالسيوم بحد ذاته في الإصابة بمرض الشريان التاجي بشكل مباشر، ولكنه قد يكون مرتبطًا بحالات تساهم في تطوره. على سبيل المثال، قد يؤدي تناول الكالسيوم غير الكافي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول، وكلاهما من عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي، كما يقول الخبير.

هشاشة العظام

إذا كان الشخص لا يحصل على ما يكفي من الكالسيوم، يمكن أن يضعف عظامه ويساهم في الإصابة بهشاشة العظام.

قد يكون الأشخاص المصابون بهشاشة العظام أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، ربما بسبب عوامل الخطر المشتركة مثل العمر والاختلالات الهرمونية والالتهابات.

ما هي كمية الكالسيوم المثالية لصحة القلب؟

يقول الخبير إنه لا يوجد مستوى مثالي محدد من الكالسيوم ينطبق عالميًا على الجميع للحفاظ على صحة القلب.

يمكن أن تختلف مستويات الكالسيوم المثلى لصحة القلب اعتمادًا على العوامل الفردية، مثل العمر والجنس والحالة الصحية العامة وأي حالات طبية أساسية. ومع ذلك، يوصى عمومًا بأن يستهدف البالغون تناول الكالسيوم يوميًا بحوالي 1000 إلى 1300 ملليجرام، اعتمادًا على العمر والجنس.

على سبيل المثال، يجب أن يتناول الرجال والنساء البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عامًا 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا. يجب على النساء اللواتي يبلغن من العمر 51 عامًا أو أكبر تناول حتى 1200 مجم يوميًا.

وهذا يشمل الكالسيوم الغذائي وكذلك أي كالسيوم يتم الحصول عليه من المكملات الغذائية، إذا لزم الأمر. ولكن تأكد من أن أفراد عائلتك لا يستهلكون الكثير من الكالسيوم لأن المستويات الزائدة من الكالسيوم في الجسم يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على القلب ونظام القلب والأوعية الدموية.