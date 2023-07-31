الإثنين, يوليو 31, 2023
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رياضة

هل نادي ليفربول مُهتم بصفقة مبابي هذا الصيف؟! صحفي موثوق يُجيب على ذلك

الصحفي رومانو: نادي ليفربول غير مهتم بضم مبابي ولديه أهدافاً أخرى هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
حقيقة اهتمام نادي ليفربول بصفقة مبابي
حقيقة اهتمام نادي ليفربول بصفقة مبابي
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، حول حقيقة التقارير التي تتحدث عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بصفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال الإيطالي الموثوق رومانو، عبر قناته الرسمية على موقع (اليوتيوب)، بشأن الأخبار التي تتحدث عن اهتمام نادي ليفربول. بصفقة مبابي، “لا يوجد مثل هذا الاهتمام من جانب ليفربول، النادي لديه أهدافاً أخرى هذا الصيف”.

حقيقة اهتمام ليفربول بصفقة مبابي

وأضاف رومانو، “ما زال شعور باريس سان جيرمان، هو بأن مبابي قد توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد. بشأن الانتقال إليه بالمجان في صيف 2024″.

وكان تقرير نشرته صحيفة (ميرور) البريطانية مطلع الأسبوع الجاري، بشأن دخول نادي ليفربول في مفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل استعارة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بعد رفض اللاعب البقاء مع النادي الباريسي لموسم آخر إضافي. (أي حتى صيف عام 2025).

حقيقة اهتمام ليفربول بصفقة مبابي
حقيقة اهتمام ليفربول بصفقة مبابي

وأردف التقرير، ” نادي ليفربول مستعد للتعاقد مع مبابي على سبيل الإعارة لعام واحد فقط، وهي خطوة ستدر الأموال للنادي الباريسي، وكذلك تمنح اللاعب فرصة لتحقيق حلمه في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية عقده”.

احترام نادي ليفربول

كما وأضافت الصحيفة الإنجليزية، ” كيليان مبابي يحترم نادي ليفربول، حيث يعتبره النادي المفضل لوالدته ووكيلة أعماله فايزة العماري. وهو ما يشجع المسؤولين في نادي الريدز للقدوم على تلك الخطوة”.

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وختمت، ” نادي ليفربول حاول التعاقد مع مبابي حينما كان لاعباً في صفوف موناكو الفرنسي، لينجح باريس سان جيرمان في التعاقد معه”.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

وكان الفرنسي مبابي قد رفض عرض نادي الهلال السعودي، الذي تقدمه به. هذا الصيف إلى إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. بصفقة مالية قدرت ب300 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب ضخم قدر ب200 مليون يورو لمدة موسم واحد فقط.

والجدير بالذكر، بأن عقد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان. سينتهي في صيف 2024، مما يتيح للاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تفعيل بند عقده للبقاء مع النادي لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + ميرور

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