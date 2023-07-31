نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس

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وطن– سحرت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها بإطلالة جديدة وجريئة وسط الطبيعة.

ونشرت نسرين طافش مجموعة صور لها وهي ترتدي جمبسوت هوت شورت مثير باللون الأصفر.

حقول دوار الشمس

والتقطت الفنانة السورية مجموعة صور رومانسية وسط حقول زهرة دوار الشمس.

من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين تسريحة الكعكة، ومكياجاً خفيفاً أبرز ملامحها الطبيعية.

وكتبت نسرين في أحد التعليقات: “من أجمل الخيارات أن تكون قويا و لطيفا.. صباح الأنوار”.

طاقة إيجابية

وفي تعليق إيجابي آخر، قالت نسرين: “تقربوا من أولئك الذين يُغنون، الذين يخبرونا قصصاً.. الذين يستمتعون بالحياة.. الذين تلمع عيونهم سعادة ، فالسعادة مُعدية ..باولو كويلو”.

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هذا وتقضي نسرين إجازتها في وطنها سوريا، وسط عائلتها، بعد طلاقها للمرة الثانية من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

طلاق نسرين طافش

وانفصلت نسرين طافش عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، قبل أيام.

وكتبت نسرين: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.