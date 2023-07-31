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نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس

تقضي نسرين طافش إجازتها في وطنها سوريا بعد طلاقها للمرة الثانية من الطبيب المصري شريف شرقاوي

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس
نسرين طافش بعد الطلاق
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وطن– سحرت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها بإطلالة جديدة وجريئة وسط الطبيعة.

ونشرت نسرين طافش مجموعة صور لها وهي ترتدي جمبسوت هوت شورت مثير باللون الأصفر.

حقول دوار الشمس

والتقطت الفنانة السورية مجموعة صور رومانسية وسط حقول زهرة دوار الشمس.

نسرين طافش بعد الطلاق
التقطت نسرين العديد من الصور في نفس المكان
نسرين طافش بعد الطلاق
تألقت نسرين بجمبسوت هوت شورت

من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين تسريحة الكعكة، ومكياجاً خفيفاً أبرز ملامحها الطبيعية.

وكتبت نسرين في أحد التعليقات: “من أجمل الخيارات أن تكون قويا و لطيفا.. صباح الأنوار”.

نسرين طافش بعد الطلاق
تقضي الفنانة إجازتها في سوريا
نسرين طافش بعد الطلاق
تريد نسرين إثبات أنها بخير بعد الطلاق

طاقة إيجابية

وفي تعليق إيجابي آخر، قالت نسرين: “تقربوا من أولئك الذين يُغنون، الذين يخبرونا قصصاً.. الذين يستمتعون بالحياة.. الذين تلمع عيونهم سعادة ، فالسعادة مُعدية ..باولو كويلو”.

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نسرين طافش بعد الطلاق
تحاول الفنانة بث الطاقة الإيجابية بين متابعيها
نسرين طافش بعد الطلاق
نسرين طافش في الحقل

هذا وتقضي نسرين إجازتها في وطنها سوريا، وسط عائلتها، بعد طلاقها للمرة الثانية من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

طلاق نسرين طافش

وانفصلت نسرين طافش عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، قبل أيام.

وكتبت نسرين: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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