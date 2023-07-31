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حياتنا

ميريام فارس قبل حفلها في صلالة :”متشوقة لشوفتكم يا اهل عُمان”

نشرت ميريام فارس التي تلقب نفسها بـ "البجعة" على حسابها في "تويتر" بوستر حفلتها التي ستقام على مسرح المروج ضمن موسم "خريف ظفار"، وعلقت عليها "متشوقة لشوفتكم يا أهل عُمان"

كتب وطن
ميريام فارس قبل حفلها في صلالة :
ميريام فارس
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وطن- في إطار حفلاتها الصيفية المعتادة كل عام، أعلنت المغنية اللبنانية مريام فارس عن حفل غنائي مرتقب لها في مدينة صلالة العمانية في 10 أغسطس القادم.

ونشرت ميريام فارس التي تلقب نفسها بـ “البجعة” على حسابها في “تويتر” بوستر حفلتها التي ستقام على مسرح المروج ضمن موسم “خريف ظفار”، وعلقت عليها “متشوقة لشوفتكم يا أهل عُمان”.

ميريام فارس في صلالة
ميريام فارس في صلالة

موسم خريف ظفار

ويشهد موسم خريف ظفار السياحي لهذا العام، توافد العديد من الزوار والسياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها للاستمتاع بالطقس اللطيف والمناظر الطبيعية الخلابة في ربوع محافظة ظفار.

جديرٌ بالذكر أن فعاليات خريف ظفار لعام 2023 تتوزع على مواقع مختلفة، من بينها: حدائق صلالة، وعوقد، والسعادة، إلى جانب فعاليات عودة الماضي بمنطقة الحافة وأتين سكوير في سهل أتين، وتستمر الفعاليات إلى 31 أغسطس المقبل.

جولات ميريام فارس العربية

وبعد حفل ظفار، من المُقرر أن تحيي ميريام فارس حفل موسم “الغايمرز8” في الرياض لتلتقي مجدداً مع جمهورها السعودي وستقدم خلال الحفل لوحات استعراضية مميزة كما عودت جمهورها وذلك يوم الجمعة 18 آب/أغسطس.

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كما ستلبي ميريام لهذا الصيف دعوة الحكومة المصرية لتحيي حفلاً منفرداً في مهرجان العلمين الجديدة في الساحل الشمالي لتلتقي مع جمهورها المصري يوم الخميس 24 من نفس الشهر.

وستنهي جولتها الصيفيّة في بلدها الأم، لبنان، بحفل خيري تقدّمه لبلدها كما عوّدت جمهورها كل سنة، وهذه السنة سيعود ريعه لجمعية Kids First Association في كازينو لبنان وسيتم الإعلان عن تاريخه بالفترة المقبلة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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