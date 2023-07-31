الإثنين, يوليو 31, 2023
الرئيسيةحياتنامؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير!...
حياتنا

مؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير! (شاهد)

تم ذلك خلال حفل خاص أقامه نيمار في قصره أثناء وباء كورونا

كتب سالم حنفي
مؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير! (شاهد)
نيمار
- Advertisement -

وطن- كشفت المؤثرة البرازيلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدمة البرامج التلفزيونية صوفيا باركلي عن فضيحة جديدة مرتبطة بلاعب المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمانمؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير! (شاهد) “نيمار”.

وعبر برنامج، كشفت صوفيا باركلي أن “نيمار” مارس الجنس مع برازيلي مشهور آخر خلال حفل نظمه بنفسه فترة انتشار وباء فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسباينة، فإنه مع هذه الفضيحة الجديدة عاد نيمار جونيور مرة أخرى إلى عين الإعصار دون أن يكون ذلك بسبب أدائه الرياضي، حيث يتواجد في اليابان للمباريات الودية التي سيلعبها باريس سان جيرمان في الأيام المقبلة.

تفاصيل الفضيحة

وفي تفاصيل الفضيحة، فقد أسقطن صوفيا باركلي قنبلتها خلال البرنامج التلفزيوني البرازيلي المسمى ‘Chupim’ .

صوفيا باركلي
صوفيا باركلي

ووفقًا لما ذكره المؤثرة الأمريكية الجنوبية ، فقد مارس لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان الجنس مع رجل في حفلة سرية نظمها نيمار جونيور بنفسه خلال فيروس كورونا.

واكدت صوفيا باركلي على أن “الإثنين كانا يمارسان الجنس مع بعضهما البعض لذلك وضعت نفسي أنا وفتاة أخرى في المنتصف وجلسنا نشاه..لقد قبلوا بعضهما كثيرا ولم تكن هناك حدود “.

- Advertisement -

إجراءات سرية نفذها نيمار لمنع تسريب ما يحدث في الحفل

وأوضحت أنه لتجنب هذا النوع من التسريبات ، أجبر نيمار جونيور جميع الحاضرين على ترك هواتفهم المحمولة في غرفة منفصلة ، تحت حراسة أشخاص يثق بهم اللاعب البرازيلي.

بالإضافة إلى ذلك، كان على الحضور توقيع اتفاقية سرية، موضحة أنها قاومت ورفضت توقيعها على الاتفاقية وهي الآن تكشف الحقيقة الكاملة لما حدث في ذلك الحفل السري.

من هو الرجل الذي مارس معه نيمار الجنس؟

ولفتت صحيفة “ماركا” إلى أن الرجل الذي أقام معه لاعب كرة القدم علاقات جنسية يدعى بيدرو سكوبي .

من هو الرجل الذي مارس معه نيمار الجنس؟
من هو الرجل الذي مارس معه نيمار الجنس؟

وقالت إنه راكب أمواج برازيلي شاب، ومعروف ليس فقط بقدرته على ترويض الأمواج، ولكن أيضًا بحياته الخاصة.

وقالت إن لديه ثلاثة أطفال مع الممثلة لوانا بيوفاني التي تركها لبدء علاقة حب مع المغنية الشهيرة أنيتا.

ونوهت الصحيفة إلى أن بيدرو سكوبي الذي لدية 6ملايين متابع على انستغرام، شارك في الإصدار الأخير منبرنامج Big Brother Brazil ، والذي يشبه Big Brother ولكن في نستخه اللاتينية.

المصدرماركا ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

عقب انتهاء عطلته.. نيمار يتعرض لانتكاسة جديدة مع باريس سان جيرمان

حياتنا

تغريم نيمار 3.3 مليون دولار بسبب تلويثه الفج للبيئة.. هذا ما فعله وأغضب السلطات!

رياضة

غرامة مالية باهظة على نيمار لهذا السبب

حياتنا

نيمار في قلب فضيحة جديدة مع عارضة مثيرة.. هذا ما فعله بها وكشفته (شاهد)

رياضة

تقارير: الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة البرازيلي نيمار

حياتنا

نيمار في ورطة جديدة.. الحسناء التي خان خطيبته معها فضحت كل شيء! (شاهد)

حياتنا

مشاجرة بين والد نيمار والسلطات البرازيلية.. تعرف على السبب

حياتنا

نيمار يعتذر لخطيبته علناً على خيانته لها ويعبر عن ندمه ويتوسل إليها.. هذا ما قاله عبر انستغرام!

حياتنا

نيمار وخطيبته.. 3 شروط وضعها اللاعب ليكون مخلصاً أهمها ممارسة الجنس مع أخريات!

رياضة

بعد فشل صفقة ميسي .. الهلال السعودي يُغري نيمار بعرضٍ خيالي

رياضة

نيمار يُودع ميسي بكلماتٍ مؤثرة والبرغوث يرد عليه (صور)

حياتنا

محمد رمضان يتباهي بصوره مع نيمار في بطولة للقمار في موناكو (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أربعة أشياء لا ينبغي وضعها في الفرن لأنها يمكن أن تشكل خطرًا على صحتك

نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس

دراسة هذه الاختصاصات في جامعة هارفارد مجاني.. وعدد قليل من الناس يعرفون ذلك

هل نادي ليفربول مُهتم بصفقة مبابي هذا الصيف؟! صحفي موثوق يُجيب على ذلك

الأمير علي بن الحسين جعل جسده درعاً لإنقاذ الملك عبدالله الثاني بعد اعتراض مواطن لموكبه (شاهد)

“الجيش يقف وراءه”.. حقوقي مصري يكشف تفاصيل صادمة عن هجوم العريش

الجمهور الأمريكي يحاصر ميسي أمام أحد المتاجر وصراخ هستيري (فيديو)

سيرين عبدالنور ترقص تحت أشعة الشمس وتدعو جمهورها لهذا الأمر (فيديو)

“سكران” في طائرة فعلها مع فتاة ووالدتها .. والمضيفة تزيد له جرعة الخمر!

بغداد بونجاح يعتذر لجماهير الهلال السعودي بعد قيامه بهذا التصرف (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC