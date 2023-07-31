مؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير! (شاهد)

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وطن- كشفت المؤثرة البرازيلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدمة البرامج التلفزيونية صوفيا باركلي عن فضيحة جديدة مرتبطة بلاعب المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمانمؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير! (شاهد) “نيمار”.

وعبر برنامج، كشفت صوفيا باركلي أن “نيمار” مارس الجنس مع برازيلي مشهور آخر خلال حفل نظمه بنفسه فترة انتشار وباء فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسباينة، فإنه مع هذه الفضيحة الجديدة عاد نيمار جونيور مرة أخرى إلى عين الإعصار دون أن يكون ذلك بسبب أدائه الرياضي، حيث يتواجد في اليابان للمباريات الودية التي سيلعبها باريس سان جيرمان في الأيام المقبلة.

تفاصيل الفضيحة

وفي تفاصيل الفضيحة، فقد أسقطن صوفيا باركلي قنبلتها خلال البرنامج التلفزيوني البرازيلي المسمى ‘Chupim’ .

ووفقًا لما ذكره المؤثرة الأمريكية الجنوبية ، فقد مارس لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان الجنس مع رجل في حفلة سرية نظمها نيمار جونيور بنفسه خلال فيروس كورونا.

واكدت صوفيا باركلي على أن “الإثنين كانا يمارسان الجنس مع بعضهما البعض لذلك وضعت نفسي أنا وفتاة أخرى في المنتصف وجلسنا نشاه..لقد قبلوا بعضهما كثيرا ولم تكن هناك حدود “.

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إجراءات سرية نفذها نيمار لمنع تسريب ما يحدث في الحفل

وأوضحت أنه لتجنب هذا النوع من التسريبات ، أجبر نيمار جونيور جميع الحاضرين على ترك هواتفهم المحمولة في غرفة منفصلة ، تحت حراسة أشخاص يثق بهم اللاعب البرازيلي.

بالإضافة إلى ذلك، كان على الحضور توقيع اتفاقية سرية، موضحة أنها قاومت ورفضت توقيعها على الاتفاقية وهي الآن تكشف الحقيقة الكاملة لما حدث في ذلك الحفل السري.

من هو الرجل الذي مارس معه نيمار الجنس؟

ولفتت صحيفة “ماركا” إلى أن الرجل الذي أقام معه لاعب كرة القدم علاقات جنسية يدعى بيدرو سكوبي .

وقالت إنه راكب أمواج برازيلي شاب، ومعروف ليس فقط بقدرته على ترويض الأمواج، ولكن أيضًا بحياته الخاصة.

وقالت إن لديه ثلاثة أطفال مع الممثلة لوانا بيوفاني التي تركها لبدء علاقة حب مع المغنية الشهيرة أنيتا.

ونوهت الصحيفة إلى أن بيدرو سكوبي الذي لدية 6ملايين متابع على انستغرام، شارك في الإصدار الأخير منبرنامج Big Brother Brazil ، والذي يشبه Big Brother ولكن في نستخه اللاتينية.