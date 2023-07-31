فيفي عبده تهاجم محمد عبده بشراسة: “إنت رقاصة”

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وطن– هاجمت الراقصة المصرية فيفي عبده، الفنان السعودي محمد عبده، بعد تصريحاته عن مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام لشيرين عبد الوهاب وهي تؤدي إحدى أغنياتها على المسرح.

مؤدية وليست مطربة

وكتبت فيفي في تعليقها: “المغني العجوز محمد عبده بيقول عن شيرين مؤدية مش مطربة”.

وتابعت: “لو الست دي مؤدية يبقى انت رقاصه يا عبده”.

وكان محمد عبده قد تحدث عن لقب “صوت مصر” الذي يتنافس عليه شيرين وأنغام وآمال ماهر.

وقال محمد عبده خلال استضافته مؤخراً في برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية مع الإعلامية سارة دندراوي: “أنغام مطربة ومن أسرة مطربة، فوالدها محمد سليمان موسيقي عريق.. وهي نفسها لديها صوت كاريزمي متميز في أداء الأغنية الطربية”.

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الطرب الأصيل

وأردف حديثه: “برأيي هما اثنتان فقط اللتان تستطيعان أن تؤديا الأغنية الطربية الكلاسيكية الجميلة أنغام وأصالة نصري. أما البقية حلوين”.

وختم محمد عبده الجدل: “شيرين عبدالوهاب مثل باقي المطربات نسمع منهم أغنية.. فهي مؤدية، أما أنغام مطربة”.