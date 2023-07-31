الإثنين, يوليو 31, 2023
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حياتنا

سيرين عبدالنور ترقص تحت أشعة الشمس وتدعو جمهورها لهذا الأمر (فيديو)

كانت وصلة رقص الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور احتفالاً بنجاح أغنية "هزهزة"

كتب رفيف عبدالله
سيرين عبدالنور ترقص تحت أشعة الشمس وتدعو جمهورها لهذا الأمر (فيديو)
سيرين عبدالنور
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وطن– احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بنجاح أغنيتها الجديدة “هزهزة” بأداء وصلة رقص على البحر تحت أشعة الشمس.

نشرت سيرين عبدالنور فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي فستانا أسوداً لامعاً تميز بفتحة بطن جانبية، وفتحة أخرى من الأسفل تكشف ساقها إلى الفخذ.

هيا نرقص

ارتدت سيرين أيضاً نفس الفستان باللون البنفسجي، وبدأت تتمايل على البحر على أنغام أغنية “هزهزة”، داعية جمهورها إلى الرقص.

وتركت سيرين شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً صيفياً خفيفاً أبرز جمال عينيها بالآيلاينر مع أحمر شفاه نيود.

وكتبت الفنانة اللبنانية: “هيا بنا نرقص تحت الشمس”.

وعادت سيرين بأغنيتها الجديدة بعد غياب عامين عن تقديم الأغاني.

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نفور وسواد قلب

في سياق آخر، ردت سيرين، علي أحد تعليقات المتابعين بشأن تغيير شعار موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى “x”.

وقالت سيرين عبد النور في تغريدة لها: “انا معك بكل كلمة، ‏بس يللي عم بصير من اذى على التويتر ما بيشبه العصفور الازرق يللي بس يغرد بيعطي فرح وطاقة.. بل بيشبه X الاسود يللي بدل على النفور وسواد القلوب”.

سيرين عبدالنور
انتقدت سيرين تغيير شعار تويتر

وتابعت: “لذلك اللوغو الجديد لابق اكثر لمعظم الموجودين هون”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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