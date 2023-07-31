الإثنين, يوليو 31, 2023
الرئيسيةحياتناتسريب صور حميمية لـِ"جيف بيزوس" مع عشيقته على متن يخته الفاخر! (شاهد)
حياتنا

تسريب صور حميمية لـِ”جيف بيزوس” مع عشيقته على متن يخته الفاخر! (شاهد)

تظهر لورين سانشير وهي تلف ساقيها حول خصر جيف بيزوس عندما اقترب الملياردير لتقبيلها، أثناء رحلتهما البحرية في جزيرة كابري في إيطاليا

كتب أنس السالم
تسريب صور حميمية للملياردير جيف بيزوس وعشيقته لورين سانشيز
الملياردير جيف بيزوس وعشيقته لورين سانشيز
- Advertisement -

وطن – رصدت عدسات الكاميرات، لورين سانشيز، عشيقة جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، وهي معه بأوضاع حميمية، على متن يخت فاخر قيمته 500 مليون دولار.

تظهر الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لورين سانشير وهي تلف ساقيها حول خصر جيف بيزوس عندما اقترب الملياردير لتقبيلها، أثناء رحلتهما البحرية في جزيرة كابري في إيطاليا.

كما تبيّن صور “ديلي ميل” الثنائي وهما يضحكان ويمزحان مع بعضهما البعض على اليخت الفاخر، بينما كان بيزوس يشرب مشروبًا باردًا تحت شمس البحر الأبيض المتوسط.

لورين سانشيز
لورين سانشيز

بدت سانشيز مسترخية، ومرتدية قميصاً قصيراً أسود وبنطلون ضيق وقبعة بيسبول، وهي تستمتع مع شريكها.

عشيقة جيف بيزوس
جيف بيزوس وعشيقته

عاد بيزوس وسانشيز مؤخرًا من جنوب أوروبا لقضاء بعض الوقت على يخت بيزوس الضخم البالغ قيمته 500 مليون دولار، “كورو” الذي يعني “بدايات جديدة” باللغة الماورية.

- Advertisement -

كما يحتوي البخت على تمثال لـ”سانشيز”، يعطي صورة دقيقة لجسدها الشهير بالانحناءات.

تم رصد اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 127 مترًا قبالة ساحل سردينيا في 23 يونيو. وكان يتبعه سفينة دعم كبيرة تحتوي على قارب سريع ومروحية.

جيف بيزوس وعشيقته لورين سانشيز
جيف بيزوس وعشيقته لورين سانشيز

تم تصوير الثنائي عدة مرات أثناء رحلتهما الفاخرة على اليخت الذي تم بناؤه في عام 2021.

في مقابلة أجرتها في يناير مع وول ستريت جورنال، أشادت سانشيز بشكل صريح بروح بيزوس الفكاهية .

وقالت عنه: “يجعلني أضحك طوال الوقت. إنه سعيد جدًا، يلهمني كل يوم، يجعلني شخصًا أفضل كل يوم؛ إنه أكثر البشر الذين أعرفهم حبًا.”

جيف بيزوس watanserb.com
جيف بيزوس

قبل يومين، رُصد الثنائي وهما يستمتعان بالشمس بملابس السباحة قبل أن ينضم إليهما ضيوفهما من النجوم الكبار.

جيف بيزوس يقبل عشيقته لورين سانشيز
جيف بيزوس يقبل عشيقته لورين سانشيز (people)

كما رصدت سانشيز وهي تمشي على سطح اليخت الفاخر في بكيني أسود ضيق.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Lauren Sanchez (@laurenwsanchez)

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن + مواقع الكترونية + youtube + instagram

اقرأ أيضاً

حياتنا

اشتراه من “أمازون” .. ثروة جيف بيزوس 114 مليار دولار ويظهر بقميص سعره صادم!

حياتنا

كيف أصبح جيف بيزوس واحداً من أثرى أثرياء العالم؟

حياتنا

لهذا السبب تعهد جيف بيزوس بالتخلي عن معظم ثروته البالغة 124 مليار دولار

الهدهد

عاملة منزلية تكشف أسرار منزل “بيزوس” وفضيحة جديدة لمؤسس أمازون

حياتنا

جيف بيزوس يخسر 23 مليار دولار من ثروته..ما القصة؟

حياتنا

إطلالة مثيرة لجيف بيزوس وعشيقته بعد طلب زوجته الطلاق! (صور)

اقتصاد

أوّلهم إيلون ماسك .. أباطرة التكنولوجيا يسجلون خسائر بـِ64 مليار دولار هذا العام

الهدهد

ضربة لأغنى 3 مليارديرات في العالم قيمتها 115 مليار دولار!

حياتنا

5 طرق يعيش فيها جيف بيزوس حياة الترف والثراء

الهدهد

كيف أصبح إيلون ماسك أغنى شخص على وجه الأرض؟

الهدهد

6 كتب ساعدت جيف بيزوس في أن يصبح مليونيرًا

الهدهد

جيف بيزوس يتبرع بـ120 مليون دولار .. من المحظوظ الذي حصل عليها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دنيا بطمة تهين الملك محمد السادس وتدوس صورته دون قصد.. شاهد ردة فعلها حينما انتبهت

الملكة رانيا تنشر صورا مثيرة للأمير هاشم.. عذبت قلوب المراهقات وطلبات زواج بالمئات

تشكيلة النصر ضد الاتحاد المنستيري والتوقيت في البطولة العربية للأندية

الكبتاغون في العراق.. سرطان قادم من دول الجوار تكافحه السلطات

أربعة أشياء لا ينبغي وضعها في الفرن لأنها يمكن أن تشكل خطرًا على صحتك

نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس

دراسة هذه الاختصاصات في جامعة هارفارد مجاني.. وعدد قليل من الناس يعرفون ذلك

هل نادي ليفربول مُهتم بصفقة مبابي هذا الصيف؟! صحفي موثوق يُجيب على ذلك

الأمير علي بن الحسين جعل جسده درعاً لإنقاذ الملك عبدالله الثاني بعد اعتراض مواطن لموكبه (شاهد)

“الجيش يقف وراءه”.. حقوقي مصري يكشف تفاصيل صادمة عن هجوم العريش

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC