تسريب صور حميمية لـِ”جيف بيزوس” مع عشيقته على متن يخته الفاخر! (شاهد)

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وطن – رصدت عدسات الكاميرات، لورين سانشيز، عشيقة جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، وهي معه بأوضاع حميمية، على متن يخت فاخر قيمته 500 مليون دولار.

تظهر الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لورين سانشير وهي تلف ساقيها حول خصر جيف بيزوس عندما اقترب الملياردير لتقبيلها، أثناء رحلتهما البحرية في جزيرة كابري في إيطاليا.

كما تبيّن صور “ديلي ميل” الثنائي وهما يضحكان ويمزحان مع بعضهما البعض على اليخت الفاخر، بينما كان بيزوس يشرب مشروبًا باردًا تحت شمس البحر الأبيض المتوسط.

بدت سانشيز مسترخية، ومرتدية قميصاً قصيراً أسود وبنطلون ضيق وقبعة بيسبول، وهي تستمتع مع شريكها.

عاد بيزوس وسانشيز مؤخرًا من جنوب أوروبا لقضاء بعض الوقت على يخت بيزوس الضخم البالغ قيمته 500 مليون دولار، “كورو” الذي يعني “بدايات جديدة” باللغة الماورية.

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كما يحتوي البخت على تمثال لـ”سانشيز”، يعطي صورة دقيقة لجسدها الشهير بالانحناءات.

تم رصد اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 127 مترًا قبالة ساحل سردينيا في 23 يونيو. وكان يتبعه سفينة دعم كبيرة تحتوي على قارب سريع ومروحية.

تم تصوير الثنائي عدة مرات أثناء رحلتهما الفاخرة على اليخت الذي تم بناؤه في عام 2021.

في مقابلة أجرتها في يناير مع وول ستريت جورنال، أشادت سانشيز بشكل صريح بروح بيزوس الفكاهية .

وقالت عنه: “يجعلني أضحك طوال الوقت. إنه سعيد جدًا، يلهمني كل يوم، يجعلني شخصًا أفضل كل يوم؛ إنه أكثر البشر الذين أعرفهم حبًا.”

قبل يومين، رُصد الثنائي وهما يستمتعان بالشمس بملابس السباحة قبل أن ينضم إليهما ضيوفهما من النجوم الكبار.

كما رصدت سانشيز وهي تمشي على سطح اليخت الفاخر في بكيني أسود ضيق.