بسمة بوسيل ترد على تامر حسني “وإنت كمان ياتيمو”.. ماذا يحدث؟

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وطن– أبدى الفنان المصري تامر حسني، غضبه من متابعيه الذين يعتقدون أنه يوجه رسائل مبطنة لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر أغانيه.

ووجه تامر حسني رسالة إلى جمهوره عبر خاصية الستوري قال فيها: “ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم.. بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة، أولاً مش أنا اللي ممكن أعمل كده”.

في دمي

وتحدث تامر عن علاقته حاليا بطليقته بسمة بوسيل: “رغم الظروف الحالية، ما زلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام.. ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيّ”.

وتابع: “مهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة دلوقتي.. ولو طلبت عنيا مش هتأخر”.

وأردف الفنان المصري: “تاني حاجة أنا بحب أهزّر معاكم دايماً من يوم طلوعي لو في أغنية أو نكتة حلوة أو إفيه حضر في دماغي أنا على طبيعتي معاكم”.

رد بسمة

واستكمل: “ثالث حاجة الفنان الحقيقي اللي بيعبّر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم.. يعني أنا بفرح لما بلاقي أغانيّ بتغنّوها وإحساسها واصلكم، لأني بتعب عشان أكتب الكلام اللي نفسكم تقولوه إنتوا”.

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واختتم تامر حسني: “ده لسّة في أغاني توجع أوي نازلة قريب إن شاء الله… كده مش هنزّلها”.

وردت بسمة على كلام طليقها ووالد أبناءها باقتضاب، وكتبت: “ياتيمو انت كمان عندي زي ما أنا عندك.. ربنا يوفقك في شغلك دايما”.