ذوبان الجليد يكشف عن بقايا متسلق اختفى قبل 37 عامََا

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وطن- تم العثور على بقايا متسلق جبال ألماني اختفى قبل 37 عامًا على طول نهر جليدي بالقرب من مدينة ماترهورن الشهيرة في سويسرا.

وأكد اختبار الحمض النووي أن المتعلقات التي وجدت كانت تخص المتنزه الألماني البالغ من العمر 38 عامًا والذي فُقد منذ ما يقرب من أربعة عقود بالقرب من جبل ماترهورن.

وإنقاذ واسعة في ذلك الوقت فشلت في العثور على المتسلق، وفقا لما كشفه موقع “ تشير التقارير إلى أن عملية بحثواسعة في ذلك الوقت فشلتعلى المتسلق، وفقا لما كشفه موقع “ indiatoday “.

مفقود منذ 1986

بعد استعادة رفاته، نُقل عن الشرطة في كانتون فاليه قولها إن “تحليل الحمض النووي مكّن من التعرف على متسلق جبال كان مفقودًا منذ عام 1986.”

وقالت السلطات دون الكشف عن هوية المتسلق أو ملابسات وفاته: “في سبتمبر 1986، تم الإبلاغ عن أن متسلقا ألمانيًا، كان يبلغ من العمر 38 عامًا في ذلك الوقت، في عداد المفقودين بعد عدم عودته من نزهة .”

وقد نشرت السلطات صورة لحذاء وحيد للمشي لمسافات طويلة بأربطة حمراء ، إلى جانب بعض معدات المشي التي كانت تخص الشخص المفقود وقد تم العثور عليها من قبل متسلقين كانوا يتنزهون على طول نهر ثيودول الجليدي في زيرمات في وقت سابق من هذا الشهر.

كشفت الأنهار الجليدية في جبال الألب بشكل متزايد عن الأسرار المفقودة منذ فترة طويلة مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض وسط معدل متسارع من تراجع الغطاء الجليدي.

تشير التقارير إلى أنه في عام 2015، تم العثور على رفات اثنين من المتسلقين اليابانيين الشباب الذين فقدوا في عاصفة ثلجية عام 1970. تم تأكيد هوياتهم من خلال اختبار الحمض النووي لأقاربهم.

ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا

شهدت الأنهار الجليدية السويسرية، التي تمثل أكثر من نصف تلك الموجودة في جبال الألب الأوروبية، ذوبانًا قياسيًا في عام 2022. ويقال إنها فقدت أكثر من 6 في المائة من حجم الغطاء الجليدي.

