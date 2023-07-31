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الجمهور الأمريكي يحاصر ميسي أمام أحد المتاجر وصراخ هستيري (فيديو)

ميسي بدأ مسيرته مع نادي إنتر ميامي بتوهج كبير وقاد الفريق للتأهل لمرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأميركي - المكسيكي

كتب خالد السعدي
الجمهور الأمريكي يحاصر ميسي أمام أحد المتاجر وصراخ هستيري (فيديو)
لونيل ميسي
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وطن- بثت وسائل إعلام، مقطع فيديو يُظهر تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لما يشبه الحصار، من قبل الجمهور الأمريكي.

وبيّن مقطع الفيديو، ميسي وهو يخرج رفقة عائلته من متجر أديداس، بينما كان يصطف بالخارج المئات من المشجعين الذين حاصروا ميسي وأسرته.

وبادر عدد من المشجعين، سريعا لاستغلال هذه الفرصة والتقاط صورة تذكارية مع ميسي، وسط حالة من الصراخ الهستيري التي انتابت المشجعين؛ ابتهاجا بمقابلة ميسي.

توهج ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

وكان ميسي قد سجل هدفين في الشوط الأول، وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق برباعية نظيفة على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأميركي – المكسيكي لكرة القدم.

وبعدما نجح ميسي في هز الشباك، كشف ميسي عن احتفال جديد له استخدم خلاله يده اليمنى.

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وداع ميسي في كامب نو

بدوره، أعرب خورخي ماس أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن أمله في أن يحظي ليونيل ميسي بوداع مناسب بملعب كامب نو معقل ناديه السابق برشلونة.

وقال ماس إنه سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة نجم الفريق ليونيل ميسي على خوض مباراة وداعية في ملعب كامب نو.

وأضاف أنه يطرح فكرة مشاركة ميسي في مباراة وداع قد تكون في كأس جوان جامبر التي تحمل اسم مؤسس النادي الكتالوني قبل بداية الموسم في افتتاح ملعب كامب نو بعد الانتهاء من الإصلاحات التي تجري فيه.

ولفت إلى أن “كامب نو” لن يجهز قبل 18 شهرًا، معربًا عن أمله بأن يتمكّن ليونيل ميسي من أن يحظى بوداع مناسب

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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