4 أسباب تدفعك لشراء آيفون 15 الجديد من آبل

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وطن- نحن على بعد شهرين من إطلاق شركة آبل لسلسة آيفون 15 ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن آربع طرز من آيفون 2023 وهما كالتالي، آيفون 15 و آيفون 15 بلس و آيفون 15 برو إلى جانب آيفون 15 برو ماكس.



يعتبر كل من iPhone 15 Pro و 15 Pro Max أكثر النماذج إثارة من الهواتف الأربعة، مع توقع التقارير بالفعل أن تكون هذه الأجهزة هي الأكثر شعبية بين المستهلكين.

ومع ذلك، تقول الشائعات إن هواتف iPhone 15 Pro قد تكون أغلى ثمناً من سابقاتها.

وفي هذا السياق، نشر موقع “BGR” تقريرا تحدث فيه عن الأسباب الوجيهة التي تجعل iPhone 15 هاتفًا أفضل بكثير من سابقه، حيث تؤكد الشائعات الأخيرة على تسرب مثير للكاميرا في وقت سابق من هذا العام.

تجربة كاميرا تشبه iPhone 14 Pro تقريبًا

تعد مواصفات الكاميرا من بين أهم تفاصيل الأجهزة عند شراء iPhone جديد. حصل iPhone 14 Pro على ترقية كبيرة العام الماضي مع مستشعر بدقة 48 ميجابكسل. لكن هذا كان مقصورًا على طرازات Pro، حيث حصلت هواتف iPhone 14 الأساسية على مستشعر 12 ميجابكسل بدلاً من ذلك.

في تدوينة حديثة، كشف المحلل مينغ تشي كو أن هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus ستحصل على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل من iPhone 14 Pro في تصميم مكدس مبتكر جديد.

تصميم “Dynamic Island”



أحد الأسباب الرئيسية لفشل iPhone 14 و iPhone 14 Plus في إثارة الإعجاب هو تصميم الشاشة. بدت الهواتف مثل أجهزة iPhone القديمة مقارنة بالمظهر الجديد لجهاز iPhone 14 Pro. ولكن هذا العام، سيحتوي كل من iPhone 15 و 15 Plus على نفس شاشة Dynamic Island مثل طرازات iPhone 15 Pro.

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علاوة على ذلك، فإن iPhone 15 و 15 Plus سيأتيان بألواح زجاجية بلورية والعديد من خيارات الألوان.

عمر بطارية أطول

يقال إن جهاز iPhone 15 الذي ستطلقه شركة آبل سيحتوي على بطارية تبلغ 3877 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يمثل ارتفاعاً هائلاً عن بطارية iPhone 14 التي تبلغ 3279 مللي أمبير في الساعة. إنه أكبر من بطارية iPhone 15 Pro التي يُشاع أنها تبلغ 3650 مللي أمبير في الساعة، حيث يحتوي Pro على عدسة كاميرا إضافية.

سعره

طرازات iPhone 15 هي في الأساس اختلافات في iPhone 14 Pros. ستكون الهواتف على الأقل بنفس قوة المحترفين في العام الماضي، وستتميز بتجربة كاميرا مماثلة باستثناء إمكانيات التكبير البصري.