الأحد, يوليو 30, 2023
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ندى الكامل في وضع مريب مع صديقتها بملابس فاضحة (فيديو)

ندى الكامل أغلقت خاصية التعليقات على الصورة مكتفية بتعليق صديقتها ما عزز شكوك المتابعين حول الأمر

كتب رفيف عبدالله
ندى الكامل في وضع مريب مع صديقتها بملابس فاضحة (فيديو)
ندى الكامل
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وطن- أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، شكوكاً حول ميولها الجنسية بعد صورة مريبة مع صديقتها.

ونشرت ندى الكامل عدة صور تجمعها بصديقتها سجى التي تناديها “جوجو“، ظهرتا في إحداها وهما ترتديان فساتين سوداء أشبه بقميص النوم.

ندى الكامل وصديقتها
ندى الكامل وصديقتها

محبوبتي جوجو

وتبدو طليقة أحمد الفيشاوي وكأنها على وشك تقبيل صديقتها جوجو، مع تعليق: “جوجو.. محبوبتي جوجو”.

وردت عليها صديقتها: “أحبك”.

والمفارقة أن ندى الكامل أغلقت خاصية التعليقات على الصورة، مكتفية بتعليق صديقتها، ما عزز شكوك المتابعين حول الأمر.

ندى الكامل وصديقتها
أغلقت ندى التعليقات ماعاد لصديقتها

تعليقات متاحة

كما تألقت طليقة أحمد الفيشاوي بفستان آخر باللون الأبيض، بفتحة جانبية تكشف فخذها، وفتحة تكشف صدرها.

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ندى الكامل وصديقتها
ظهرت ندى بفستان فاضح

لكن ندى تركت التعليقات متاحة على الصورة لمتابعيها البالغ عددهم 216 ألف شخص.

المصدررصد ومتابعة وطن

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