موعد مباراة الزمالك ضد الشباب والتشكيلة المتوقعة في البطولة العربية للأندية

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وطن- يلتقي الزمالك ضد الشباب السعودي، الاثنين، في مواجهة مصرية سعودية مثيرة وقوية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس البطولة العربية للأندية 2023، المقامة في دولة السعودية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا الفريقين على ملعب ( الملك فهد الرياضي بالطائف)، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة).

موعد مباراة الزمالك ضد الشباب

كما وستكون المباراة بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي، عند الساعة السادسة مساءً.

بينما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة السابعة مساءً، كما وبتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الرابعة مساءً.

معلق مباراة الزمالك ضد الشباب والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة بين الزمالك والشباب في منافسات البطولة العربية للأندية، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق عبد العزيز الزيد.

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كما وستنقل مجريات اللقاء المرتقب بين كلا الفريقين، على قناة (SSC sport 5 HD)، بتردد على القمر الصناعي ( النايل سات) 12523، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة الزمالك ضد الشباب السعودي

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الشباب السعودي، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

دفاع الزمالك: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

مركز الوسط: نبيل عماد، علي جابر، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: شيكابالا، إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري.

ترتيب الزمالك في البطولة العربية للأندية 2023

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية، برصيد 3 نقاط.

كما ويليه النصر السعودي في وصافة الترتيب برصيد نقطة واحدة، متساوياً بها مع صاحب المركز الثالث الشباب السعودي.

وتذيل جدول الترتيب الاتحاد المنستيري التونسي بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.