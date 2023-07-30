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رياضة

ما المبلغ الذي طلبته والدة مبابي من ريال مدريد لانتقال ابنها للملكي وما الذي يريده الخليفي؟؟

ناصر الخليفي يريد أن يخبر الجميع بأنه قد حقق "انتصارا" وأجبر ريال مدريد على أن يكون مبابي هو أغلى لاعب في العالم

كتب أنس السالم
والدة مبابي تبلغ ريال مدريد بالمبلغ الذي تريده لانتقال ابنها
في حال لم يتم الاتفاق مع ريال مدريد أو أي ناد آخر، قبل 31 آب المقبل فإن مبابي سيبقى مع العملاق الفرنسي لموسم آخر
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وطن – بعد رفض اللاعب عرض نادي الهلال السعودي لضمّه، أبلغت فائزة العماري والدة كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا ولاعب باريس سان جيرمان ووكيلة أعماله، نادي ريال مدريد الإسباني بالمبلغ الذي تريده لانتقاله للعب في صفوف النادي الملكي.

ووفق صحيفة marac الإسبانية، فقد أبلغت والدة مبابي، ريال مدريد الإسباني بالمبلغ الذي يريده باريس سان جيرمان مقابل بيع لاعبه الذي يستطيع الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

فايزة العماري والدة كيليان مبابي
والدة كيليان مبابي فايزة العماري

وقالت الصحيفة الإسبانية إن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، يرغب في بيع مبابي مقابل 250 مليون يورو (276 مليون دولار). أو أي مبلغ يزيد عن 222 مليون يورو (245 مليون دولار)، الذي كان قد دفعه في النجم البرازيلي، نيمار.

ما الذي يريده ناصر الخليفي؟!  

وأضاف المصدر ذاته أن الخليفي يريد من خلال ذلك أن يخبر الجميع بأنه قد حقق “انتصارا” وأجبر ريال مدريد على أن يكون مبابي هو أغلى لاعب في العالم.

ناصر الخليفي، يرغب في بيع مبابي مقابل 250 مليون يورو
ناصر الخليفي، يرغب في بيع مبابي مقابل 250 مليون يورو

ويعتبر نيمار في الوقت الحالي أغلى لاعب في العالم بعد أن كان باريس سان جيرمان قد دفع الشرط الجزائي لبرشلونة، في عام 2017، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة قد كلفت أكثر من ذلك بكثير.

نيمار يعتبر أغلى لاعب في العالم
نيمار يعتبر أغلى لاعب في العالم

مبابي يرفض عرض الهلال السعودي 

ورفض مبابي عرض نادي الهلال السعودي الذي سعى إلى التعاقد معه بصفقة قياسية قيمتها 300 مليون يورو (333 مليون دولار).

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وبحسب صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية فإن قائد المنتخب الفرنسي رفض “أي نقاش” مع ممثلي نادي الهلال المتواجدين في باريس، الأربعاء الماضي.

وتابعت الصحيفة بأن المقربين من مبابي أكدوا أن قائد المنتخب الفرنسي “لم يفكر أبدا في خيار الهلال السعودي هذا”.

وفي حال لم يتم الاتفاق مع ريال مدريد أو أي ناد آخر، قبل 31 آب/ أغسطس المقبل، فإن مبابي سوف يبقى مع العملاق الفرنسي لمدة موسم آخر قبل أن يغادر مجانا إلى وجهـته الجديدة.

المصدرماركا - مواقع الكترونية

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