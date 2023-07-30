ما المبلغ الذي طلبته والدة مبابي من ريال مدريد لانتقال ابنها للملكي وما الذي يريده الخليفي؟؟

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وطن – بعد رفض اللاعب عرض نادي الهلال السعودي لضمّه، أبلغت فائزة العماري والدة كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا ولاعب باريس سان جيرمان ووكيلة أعماله، نادي ريال مدريد الإسباني بالمبلغ الذي تريده لانتقاله للعب في صفوف النادي الملكي.

ووفق صحيفة marac الإسبانية، فقد أبلغت والدة مبابي، ريال مدريد الإسباني بالمبلغ الذي يريده باريس سان جيرمان مقابل بيع لاعبه الذي يستطيع الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، يرغب في بيع مبابي مقابل 250 مليون يورو (276 مليون دولار). أو أي مبلغ يزيد عن 222 مليون يورو (245 مليون دولار)، الذي كان قد دفعه في النجم البرازيلي، نيمار.

ما الذي يريده ناصر الخليفي؟!

وأضاف المصدر ذاته أن الخليفي يريد من خلال ذلك أن يخبر الجميع بأنه قد حقق “انتصارا” وأجبر ريال مدريد على أن يكون مبابي هو أغلى لاعب في العالم.

ويعتبر نيمار في الوقت الحالي أغلى لاعب في العالم بعد أن كان باريس سان جيرمان قد دفع الشرط الجزائي لبرشلونة، في عام 2017، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة قد كلفت أكثر من ذلك بكثير.

مبابي يرفض عرض الهلال السعودي

ورفض مبابي عرض نادي الهلال السعودي الذي سعى إلى التعاقد معه بصفقة قياسية قيمتها 300 مليون يورو (333 مليون دولار).

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وبحسب صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية فإن قائد المنتخب الفرنسي رفض “أي نقاش” مع ممثلي نادي الهلال المتواجدين في باريس، الأربعاء الماضي.

وتابعت الصحيفة بأن المقربين من مبابي أكدوا أن قائد المنتخب الفرنسي “لم يفكر أبدا في خيار الهلال السعودي هذا”.

وفي حال لم يتم الاتفاق مع ريال مدريد أو أي ناد آخر، قبل 31 آب/ أغسطس المقبل، فإن مبابي سوف يبقى مع العملاق الفرنسي لمدة موسم آخر قبل أن يغادر مجانا إلى وجهـته الجديدة.