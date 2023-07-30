الأحد, يوليو 30, 2023
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حياتنا

شمس البارودي ليست بخير.. حالتها مؤلمة بعد وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

عدم التزام ابن حسن يوسف بتحذيرات مسئولي الطقس بارتفاع الأمواج والسحب داخل البحر، أدى إلى تعرضه للغرق

كتب رفيف عبدالله
شمس البارودي ليست بخير.. حالتها مؤلمة بعد وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف
انهيار شمس البارودي
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وطن- دخلت الفنانة المصرية شمس البارودي، في حالة انهيار وصدمة بعد تلقيها خبر وفاة نجلها عبدالله.

وكان ابن الفنان المصري حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، قد لقي مصرعه أمس غرقاً في الساحل الشمالي.

وكشفت الفنانة نهال عنبر في تصريح لصحيفة القاهرة 24، أن شمس البارودي منهارة وحالتها غير جيدة.

ليست بخير

وأوضحت نهال أنها لم تتوصل إلى أي معلومة بشأن جنازة ابن حسن يوسف وشمس البارودي.

وقالت: “معرفتش أوصل لهم ومشيت الساعة 5 الفجر ورجعت مصر ولحد ما رجعت كان هو في التلاجة بالمستشفى”.

انهيار شمس البارودي
عبدالله مع عائلته في مناسبة اجتماعية

كما كشف أحد أقارب حسن يوسف، أنهم لم يستلموا جثمان عبدالله إلى الآن، لحين استخراج التصاريح اللازمة.

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لم يلتزم بالتحذيرات

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عدم التزام ابن حسن يوسف، عبدالله، بتحذيرات مسئولي الطقس بارتفاع الأمواج والسحب داخل البحر، أدى إلى تعرضه للغرق.

انهيار شمس البارودي
توفي عبدالله غرقا في الساحل الشمالي

وكانت الأرصاد في مصر قد حذرت المصطافين ورواد الشواطئ بعدم السباحة ونزول مياه البحر المفتوح من يوم ٢٩ يوليو حتى ٣١ يوليو الجاري لارتفاع الأمواج.

وانتشرت صوراً خاصة في مناسبات مختلفة لأسرة حسن يوسف، فور انتشار خبر وفاة عبدالله الابن الأصغر في العائلة.

انهيار شمس البارودي
عائلة الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي

لقاء نادر

كما أعاد الجمهور نشر لقاء نادر لشمس البارودي تحدثت فيه عن نجلها عبدالله.

وحرصت شمس خلال اللقاء على توجيه رسالة إلى عبدالله تشمل الكثير من التعليمات الدينية والإسلامية، وعدم الاهتمام للمادة.

وكشفت شمس البارودي أن عبد الله درس في البداية طيران في أوكرانيا وحصل على إعلام من جامعة بيروت.

المصدررصد ومتابعة وطن

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