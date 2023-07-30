تصرف رونالدو مع مصور يُثير غضب السعوديين.. شاهد ماذا فعل؟!

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وطن- أثار تصرف رونالدو مع مصور القناة الرياضية السعودية الناقلة للمباراة خلال تصوير اللاعب أثناء دخوله أرضية ملعب المباراة، في المباراة الماضية أمام فريق الشباب، في منافسات البطولة العربية للأندية 2023، غضب السعوديين والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقوم برش الماء تجاه مصور الذي انزعج منه من أجل الابتعاد عنه. ملوحاً له بتصوير اللاعبين داخل أرضية ملعب المباراة.

تصرف رونالدو مع مصور

وعلى ما يبدو في مقطع الفيديو المتداول، بأن المصور غير راضٍ عما فعله البرتغالي كريستيانو رونالدو بحقه، بعد ابتعاده عن اللاعب.

فيما وصف النشطاء السعوديين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تصرف رونالدو تجاه المصور السعودي غير لائق وقلة أدب.

من يوقف تجاوزات وقله ادب رونالدو !! مصور يؤدي عمله ترميه بعلبه الموية وتطرده ليه !! pic.twitter.com/Kf5K53X1Ys — سعيد بن فهيد (@alhadrwi) July 28, 2023

وعلق الناشط السعودي سعيد بن فهيد في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” من يوقف تجاوزات وقلة أدب رونالدو!!. مصور يؤدي عمله. ترميه بقارورة ماء وتطرده ليه!!”.

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كما واتهم ناشط آخر بتصرف مهين من قبل رونالدو تجاه المصور، قائلاً: ” رونالدو يقوم بإهانة مصور القناة الناقلة، ويقذف بقارورة الماء في وجه المصور. كما ويطلب منه عدم التصوير والاتجاه لتصوير وسط الملعب”.

وأضاف، ” اللاعب منفلت بسبب دلال النصراويين .. يجب أن يحترم البلد ومن يعمل داخل هذا البلد، إعلام النصر هل سيتكلمون عن هذه اللقطة”.

رونالدو… يقوم بإهانة مصور القناة الناقله..

ويقذف بقارورة الماء في وجه المصور..

ويطلب منه عدم التصوير والاتجاه لتصوير وسط الملعب…

اللاعب منفلت بسبب دلال النصراويين…

يجب أن يحترم البلد ومن يعمل داخل هذا البلد…

إعلام النصر هل سيتكلمون عن هذا اللقطه@GALBALITTI pic.twitter.com/G69i4qZRKs — السهم الاتحادي (@_Abo_azam_) July 29, 2023

كما وعلق آخر على لقطة رونالدو مع المصور، ” تصرف غير لائق من رونالدو تجاه مصور القناة الناقلة، إلى متى سيتم السكوت على تصرفات الأرعن؟!”.

تعادل النصر أمام الشباب في البطولة العربية للأندية

وتعادل النصر السعودي في المباراة الماضية أمام نظيره الشباب سلبياً. بدون أهداف، الجمعة، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

كما وسيلتقي فريق النصر (العالمي). أمام منافسه الاتحاد المنستيري التونسي، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

ويحتل فريق النصر في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023 برصيد نقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن الزمالك المصري صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط حتى الآن.