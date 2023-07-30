الأحد, يوليو 30, 2023
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رياضة

تصرف رونالدو مع مصور يُثير غضب السعوديين.. شاهد ماذا فعل؟!

رونالدو قام برش الماء تجاه مصور القناة الناقلة خلال اقتراب الأخير منه أثناء دخوله أرضية ملعب المباراة

كتب فارس أبو شيحة
تصرف رونالدو مع مصور
تصرف رونالدو مع مصور
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وطن- أثار تصرف رونالدو مع مصور القناة الرياضية السعودية الناقلة للمباراة خلال تصوير اللاعب أثناء دخوله أرضية ملعب المباراة، في المباراة الماضية أمام فريق الشباب، في منافسات البطولة العربية للأندية 2023، غضب السعوديين والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقوم برش الماء تجاه مصور الذي انزعج منه من أجل الابتعاد عنه. ملوحاً له بتصوير اللاعبين داخل أرضية ملعب المباراة.

تصرف رونالدو مع مصور

وعلى ما يبدو في مقطع الفيديو المتداول، بأن المصور غير راضٍ عما فعله البرتغالي كريستيانو رونالدو بحقه، بعد ابتعاده عن اللاعب.

فيما وصف النشطاء السعوديين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تصرف رونالدو تجاه المصور السعودي غير لائق وقلة أدب.

وعلق الناشط السعودي سعيد بن فهيد في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” من يوقف تجاوزات وقلة أدب رونالدو!!. مصور يؤدي عمله. ترميه بقارورة ماء وتطرده ليه!!”.

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كما واتهم ناشط آخر بتصرف مهين من قبل رونالدو تجاه المصور، قائلاً: ” رونالدو يقوم بإهانة مصور القناة الناقلة، ويقذف بقارورة الماء في وجه المصور. كما ويطلب منه عدم التصوير والاتجاه لتصوير وسط الملعب”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

وأضاف، ” اللاعب منفلت بسبب دلال النصراويين .. يجب أن يحترم البلد ومن يعمل داخل هذا البلد، إعلام النصر هل سيتكلمون عن هذه اللقطة”.

كما وعلق آخر على لقطة رونالدو مع المصور، ” تصرف غير لائق من رونالدو تجاه مصور القناة الناقلة، إلى متى سيتم السكوت على تصرفات الأرعن؟!”.

تعادل النصر أمام الشباب في البطولة العربية للأندية

وتعادل النصر السعودي في المباراة الماضية أمام نظيره الشباب سلبياً. بدون أهداف، الجمعة، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

كما وسيلتقي فريق النصر (العالمي). أمام منافسه الاتحاد المنستيري التونسي، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

النصر والشباب في البطولة العربية للأندية
النصر والشباب في البطولة العربية للأندية

ويحتل فريق النصر في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023 برصيد نقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن الزمالك المصري صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط حتى الآن.

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