موسيماني يحرج إدارة الأهلي السعودي بسبب مستحقاته.. ما علاقة بنزيما؟

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وطن- وجه الجنوب إفريقي بيتو موسيماني المدير الفني لنادي الوحدة الإماراتي، رسالة مُحرجة لإدارة نادي الأهلي السعودي بسبب مستحقاته التي لم يحصل عليها حتى الآن.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية، إن علاقته طيبة في الوقت الحالي بنادي الأهلي (الذي قاده الموسم الماضي للعودة للدوري الممتاز)، وأشار إلى أنه نجح في رفع مستوى الفريق.

وأضاف أنه أدى عمله على أكمل وجه عندما كان على رأس الإدارة الفنية للنادي السعودي، لكنه أشار إلى أنه لم يتقاضَ راتبه على مدار ستة أشهر كاملة.

ووجه موسيماني رسالة مُحرجة لإدارة الأهلي قائلا: “إن شاء الله يأخذون 1% من راتب كريم بنزيما ويسددون لي مستحقاتي”.

#موسيماني عن حقيقة مستحقاته المتأخرة لدى #أهلي_جدة السعودي 🎙️ لم أتقاض راتبي لمدة 6 أشهر .. إن شاء الله يأخذون 1% من راتب #بنزيما ، ويسددون لي مستحقاتي 💵 @TheRealPitso pic.twitter.com/IZQzMHJJGN — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) July 28, 2023

وكان موسيماني قد قرر تقديم شكوى ضد ناديه السابق (الأهلي السعودي) إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“.

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وأفادت تقارير صحفية سعودية، بتقدم موسيماني المدرب بشكوى رسمية إلى “فيفا” ضد النادي بعد فسخ الراقي عقده من طرف واحد.

وقالت صحيفة “الرياضية السعودية” إن المدرب الجنوب إفريقي، قرر الشكوى من فسخ العقد من طرف واحد، رغم أنه قاد الفريق للعودة لدوري روشن السعودي.

وأكد موسيماني، في شكواه، أن العقد المُبرم مع الأهلي، يتم تفعيله بشكل تلقائي في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء.

موسيماني يستهل مسيرة مع الوحدة الإماراتي بفوز مهم

وكان موسيماني المدير الفني الحالي لنادي الوحدة الإماراتي قد استهل المشاركة في البطولة العربية، بتحقيق فوز ثمين على حساب فريق الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية”، ضمن حسابات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وهذه المباراة هيّ الأولى للمدرب موسيماني والذي قاد الأمور الفنية للفريق الوحداوي قبل بداية الموسم الجديد.