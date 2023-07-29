ملكة جمال السعودية ترقص بالأحمر المثير مع والدتها وشقيقاتها أثناء الـ “بيجاما بارتي” (فيديو)

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وطن- لم تكترث رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية، بالهجوم عليها بعد ظهورها الجريء بجانب علم المملكة، وأقامت حفلة “بيجاما” مع والدتها وشقيقاتها.

ونشرت رومي القحطاني مجموعة صور وفيديوهات من الـ”بيجاما بارتي”، والتي ارتدين فيها الفتيات بيجامات باللون الأحمر الفاقع.

قالب كيك ورومانسية

وغلب طابع الرومانسية على أجواء الفتيات، فظهرت ملكة جمال السعودية وهي تحمل قالب كيك على شكل قلب، مزيناً بالشموع وسط أضواء خافتة.

رقص رومي

كما ظهرت رومي وشقيقتها في لقطة أخرى وهما ترقصان على أنغام أغنية هندية.

ومن ضمن المقاطع، ظهرت رومي مع أختها ووالدتها على السرير قبل النوم، مشيرة إلى أن شقيقتها تدعى أثير.

إساءة إلى علم المملكة

وفي وقت سابق، تعرضت رومي إلى هجوم من المتابعين بعد ظهورها بفستان مكشوف الصدر، إلى جانب علم المملكة العربية السعودية، الذي يحمل عبارة التوحيد.

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وأشارت رومي إلى أن هذه الصور ضمن استعداداتها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الشرق الاوسط.

واعتبر الجمهور أنّ “القحطاني” تسيء لعبارة التوحيد التي تزيّن العلم السعودي، بتلك الإطلالة الجريئة، التي ظهرت بها إلى جانب العلم.