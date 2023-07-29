لن يُوقع مع مهاجم جديد.. باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة

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وطن- وجد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بديل كيليان مبابي للتوقيع معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأنباء والتقارير التي تتحدث عن قرب رحيل الأخير عن النادي الباريسي.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان لن يتعاقد هذا الصيف مع مهاجم جديد في مركز نجمه كيليان مبابي، الذي لم يحسم أمره بشكل نهائي في البقاء أو الرحيل عن النادي، مع طرح إدارة الفريق اللاعب للبيع.

بديل مبابي في باريس سان جيرمان

وبينت الصحيفة، بأن إدارة النادي الباريسي ستتجه نحو التوقيع مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي. لاعب جناح نادي برشلونة لتدعيم خط الهجوم الموسم القادم.

كما وأردفت، ” اللاعب ديمبيلي مرتبط بعقد مع نادي برشلونة حتى صيف 2024، بشرط جزائي. يقدر قيمته ب100 مليون يورو”.

حسب راديو مونت كارلو الفرنسية 📰 باريس سان جيرمان يستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبيلي تعويضًا لرحيل مبابي المحتمل 🔥 ويصل قيمة عقد الفرنسي إلى 50 مليون يورو فقط 👀 pic.twitter.com/iSFeBHCZWU — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) July 29, 2023

واستكملت، ” هناك شرط غريب في عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي يمكنه من الرحيل. خلال شهري يونيو أو يوليو الجاري، مقابل مبلغ 50 مليون يورو فقط”.

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انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية الدولية، بأن الساعات القليلة الماضية شهدت تسريع نادي باريس سان جيرمان من خطوات ضم اللاعب ديمبيلي، بعد وجود ثغرة في بنود عقده تتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 50 مليون يورو، يتحصل اللاعب ووكيله على 50% منهما”.

ووفق الإذاعة الفرنسية، فإن نادي باريس سان جيرمان على بعد خطوة واحدة من دفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 50 مليون يورو، وفي حال دفع النادي فإن أقصى ما سيحصل عليه برشلونة من تلك الصفقة. هو 25 مليون يورو أي النصف”.

يذكر بأن الفرنسي عثمان ديمبيلي قد جدد تعاقده مع نادي برشلونة الموسم الماضي، حتى صيف عام 2024، كما أن النادي الكتالوني قد فتح مفاوضات مع اللاعب من أجل البقاء مع الفريق حتى عام 2027.