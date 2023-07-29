فيديوهات منى فاروق الجنسية دمّرتها .. هذا ما اعترفت به وهي تبكي (شاهد)

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وطن – اعترفت الممثلة المصرية منى فاروق بأنها حاولت الإنتحار للمرة الثانية، بعدما أعلنت اعتزالها، ثم تراجعت، وقالت في تصريحاتٍ جديدة: “فكرت تاني أول امبارح في الانتحار مع اني لسه عاملة عمرة”!.

جاءت تصريحات منى فاروق خلال حلولها ضيفة على قناة “المشهد“، حيث اشتكت من عزوف المنتجين عن العمل معها، مشيرةً إلى أنها لم تعد قادرة على دفع إيجار بيتها، واضطرت لبيع سيارتها، ولا تعرف بابًا للرزق غير التمثيل.

منى فاروق: والله فكرت في الانتحار

وقالت منى فاروق: “أنا زهقت، حاولت كل المحاولات وكلمت المنتجين والمخرجين، سبت شقتي ورحت شقة أقل سعرًا، خبطت على كل الناس، ويقولوا إن شاء الله هتشتغلي بس مشتغلتش، ولا أي حد اتصل بيا، معنديش لا مشكلة مع حد ولا بصفي حسابات مع حد”.

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وتابعت: “الماضي لسه بيلاحقني، أنا واحدة كنت متزوجة وانفصلت واعتذرت عن حاجة ماليش ذنب فيها، ومش حابة اتكلم فيها، واعتذرت للشعب والعالم كله”.في إشارةٍ منها إلى فضيحة الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف والممثلة شيماء الحاج

وقالت: “والله فكرت في الانتحار. أنا اتسجنت 4 شهور في سجن القناطر، وكانوا أصعب فترة، والناس لسة

بتتكلم في عرضي والقضية اتحفظت وأنا مش عليا حاجة”.

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“اتعرض عليا حاجات وحشة بفلوس”

وأكملت وهي تبكي: “بعد ما خرجت من السجن رحت لدكتورة نفسية قالتلي مش هتخرجي من اللي انتي فيه الا

لما تشتغلي، ولما خرجت من السجن اتعرض عليا حاجات وحشة بفلوس، وأنا رفضت، أنا بعت عربيتي ومش

معايا فلوس”.

وقالت منى فاروق: “أنا غلطت وربنا بيسامح. ليه البني آدميين مش عاوزين يسامحو”.

وقالت: “أنا بسمع بودني لا بلاش منى عشان الفيلم والمسلسل ميتضرش. ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس، أنا مش طالبة غير إني اشتغل في الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش”.

ختمت بالقول: “المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عاوزة أبقى كويسة زي أي واحدة، ليه بتقفلوها قدامي”.