صحيفة إسبانية: لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة ستصنع التاريخ لهذا السبب!

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وطن- قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إنه يمكن للاعبة المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم للسيدات، نهيلة بنزينة، أن تصنع التاريخ في البطولة المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من من خسارة المنتخب المغربي المباراة الأولى من دور المجموعات بقوة أمام ألمانيا والمهمة الصعبة التي تتمثل في محاولة الوصول إلى المركز الثاني في المجموعة، فإن إرث لاعبة كرة القدم المغربية نهيلة بنزينة يتجاوز ما يمكن أن يحدث على أرض الملعب، حيث أنها إذا لعبت مباراة فريقها ضد كوريا، فستكون أول لاعبة كرة قدم في التاريخ تلعب بالحجاب.

وكانت الفيفا تحظر ارتداء لحجاب حتى هذه البطولة زاعمة أنه يعرض صحة اللاعبين للخطر.

نهيلة بنزينة تعبر عن فرحتها

وقالت صحيفة ماركا أنه على الرغم من حقيقة أن الكثيرين قد يشعرون أن هذا “الوشاح الإسلامي” قد يكون غير مريح عند لعب كرة القدم ، فقد أدركت نهيلة بنزينة بنفسها قبل كأس العالم هذه أنها فخورة بقدرتها على ارتدائه.

وقالت:”لقد كنت أرتدي الحجاب منذ سنوات وأنا سعيدة للغاية معه “، مشيرة إلى أنها اقتناعا منها بقرارها ، لطالما لعبت نهيلة بالحجاب المذكور في أنديتها المختلفة ، بالإضافة إلى أنها ترتديه في كل دورة تدريبية للفريق المغربي.

أمر إلهي

وشارت الصحيفة إلى أن احترام الحجاب يعتبر أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة للنساء اللواتي يحترمن الثقافة الإسلامية تمامًا، حيث يمثل الحجاب في العالم الإسلامي الهوية الإسلامية الكاملة ورمزًا للأصالة الدينية، كما انه أمر إلهي يحمي المرأة ويحدد مكانتها في المجتمع.

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ونوهت الصحيفة إلى أنه وبهذه الطريقة ، اعترفت الفيفا بالحق في اللعب بالحجاب المذكور ، ومن خلال أحد ملفاتها الرسمية بلغات مختلفة ، جعلته علنيًا قبل أيام من بدء الحدث.

ومن هنا فإن أهمية نهيلة بنزينه في كأس العالم لن تقتصر فقط على ما تفعله على أرض الملعب، لأن إرثها سيصل إلى كل هؤلاء الفتيات واللاعبين الذين يريدون الدفاع عن القميص الذي يختارونه مع احترام معتقداتهم وعاداتهم.