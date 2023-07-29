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جريمة ماريا حتي تهزّ لبنان .. قصة “حب من طرف واحد” انتهت بالقتل والإنتحار (شاهد)

سبق للقاتل أن هدد ماريا بالقتل ثم بدأ قبل 10 أيام بملاحقتها إلى أن تمكن ونّفذ وعيده وأنهى حياتها بعد أن رفضته.

كتب أنس السالم
جريمة ماريا حتّي
الضحية ماريا حتّي
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وطن – هزت جريمة قتل مروعة لبنان، حيث راح ضحيتها الشابة ماريا حتي الناشطة في عدة مجالات، رمياً بالرصاص، من قِبَل شاب يدعى شبل أبو نجم، أراد الإرتباط بها لكنها رفضت، فأنهى حياتها على مرآى من عيون والديها أمام مطعم في مدينة زحلة، قبل أن ينتحر.

تفاصيل الجريمة، نشرتها وسائل إعلام محلية، حيث كانت ماريا حتي تتناول الغداء مع والديها، فتبعها القاتل إلى دورة المياه، وحاول التحّدث إليها، إلا أنها صّدته وعادت إلى طاولتها، فغضب منها وعادَ إلى سيارته المركونة في موقف للسيارات مقابل المطعم، وكمن لها فيها .

جريمة ماريا حتّي
ماريا حتّي

ووفق شهود، فإن القاتل شبل أبو نجم، حينما رآى ماريا تغادر المكان، قاد سيارته مسرعا إليها، وترجل منها وعاجلها برصاصة على رأسها قتلتها في الحال، وأطلق رصاصة على رأسه، وانتحر، تاركا خلفه زوجة وابنة صغيرة.

قاتل ماريا حتّي انتحر مباشرة بعد قتلها
قاتل ماريا حتّي انتحر مباشرة بعد قتلها

وبحسب صديقة الضحية فقد كان القاتل (41 عاما)، يحب المجني عليها من طرف واحد، حيث إنها “رفضت
الإرتباط به، لأنه متزوج ولديه طفلة”، بحسب التقارير.

وبحسب التقارير الإخبارية فقد سبق للقاتل أن هدد ماريا بالقتل، ثم بدأ قبل 10 أيام بملاحقتها إلى أن تمكن
“ونّفذ وعيده وأنهى حياتها” بعد أن رفضته.

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ماريا حتّي رفضت الإرتباط بالقاتل ميشال أبو نجم كونه متزوج
ماريا حتّي رفضت الإرتباط بالقاتل ميشال أبو نجم كونه متزوج

وبيّنت أن “ماريا” كانت متزوجة قبل 10 سنوات، وارتبطت برجل لمدة أيام، وبعد أن احتال ونصب عليها، انفصل عنها بحجة اضطراره للهرب خارج البلاد بسبب ديون تراكمت عليه، لتغرق ماريا الثلاثينية العمر بالديون وتبدأ العمل من أجل سدادها لذلك كانت تدير وكالة لتنظيم الحفلات والأفراح، إلى جانب عملها كمعلمة.

القاتل أن هدد ماريا بالقتل أكثر من مرة

موقع “النهار” اللبناني، وصف الضحية بأنها “ذكيّة ومليئة بالحياة”.

كما أنها ناشطة في أكثر من مجال سياسيّ ورعوي واجتماعيّ ورياضيّ، ووسيّدة أعمال، وتتقن عملها في مؤسّستها لتنظيم الحفلات.

المصدروسائل إعلام لبنانية - تويتر

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