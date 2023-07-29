بريتني سبيرز ترقص شبه عارية وتغطي عورتها فقط لإنعاش حسابها على “تويتر” (فيديو)

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وطن- كانت بريتني سبيرز في مزاج عالي للرقص يوم الأربعاء بعد أن نشرت المغنية عدة مقاطع فيديو لها في غرفة معيشتها على تويتر.

على الرغم من أن بريتني سبيرز لا يزال لديها حساب نشط على انستجرام ، إلا أنها بدت عازمة على استعراض تحركاتها على تويتر.

التعليقات مسموحة

في أحد مقاطع الفيديو ، تُظهر نجمة البوب قدراتها في الرقص بينما تُسمع أغنية Naika’s Sauce في الخلفية.

ارتدت سبيرز كروب توب أصفر وسروال بيكيني بطبعة كامو، وحذاء أسود مدبب، في المقطع ذو الـ41 ثانية.

بينما تقوم سبيرز عادةً بتعطيل التعليقات على انستجرام، لم يكن هذا هو الحال هذه المرة ، حيث أشاد بها العديد من المعجبين.

رقصات حزينة

كتب أحد المعجبين: “رائع جدًا” وأضاف آخر: “استمري يا بريتني”.

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ومع ذلك ، لم يكن الجميع معجبًا بهذا ، حيث كتب أحد المستخدمين: “أحيانًا أشعر أن رقصاتك حزينة … آسف إذا كنت مخطئًا.”

لم تتوقف سبيرز عند هذا الحد ، حيث شاركت مقطعين فيديو آخرين. أحدهما استغرقت مدته دقيقة و 17 ثانية.

بيكيني وردي

وكتبت في التعليق: “قبل أسبوع بقليل من رقص المكسيك ستيفن تايلر”.

يظهر في الفيديو سبيرز وهي ترتدي بيكيني وردي فاتح برباط وقميص أبيض طويل الأكمام ، مع جزمة بيضاء مدببة متناسقة.

في الفيديو الثالث والأخير ، ترقص سبيرز في الخارج وهي ترتدي قميصًا أصفر بأكمام منتفخة وشورت بني.

وبدلاً من ارتداء الكعب المدبب ، اختارت المغنية الصنادل ذات اللون البني بدلاً من ذلك.