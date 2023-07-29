البطولة العربية للأندية: الزمالك يكتسح المنستيري والرجاء يفوز على بلوزداد والنصر يتعادل أمام الشباب

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وطن- شهدت منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية 2023، فوز الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة دون مقابل، وتغلب الرجاء على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وتعادل النصر السعودي سلبياً بدون أي من الأهداف أمام الشباب.

وسجل رباعية أهداف الزمالك المصري. (الفارس الأبيض)، داخل شباك مرمى الفريق المنافس الاتحاد المنستيري، بشير بن سعيد بطريق الخطأ عند الدقيقة ال27.

فوز الزمالك على المنستيري

كما وأحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني. لصالح الزمالك في الدقيقة ال43، وهدفين من توقيع اللاعب سيد نيمار في الدقيقتين ال56 وال64.

وتفوق فريق الزمالك على منافسه الاتحاد المنستيري التونسي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%.

على عكس الفريق المنافس الاتحاد المنستيري الذي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 38% في المباراة.

فوز الرجاء على بلوزداد

وحقق فريق الرجاء الرياضي المغربي الفوز على منافسه شباب بلوزداد الجزائري، في منافسات البطولة العربية للأندية 2023، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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وافتتح فريق شباب بلوزداد المباراة. أمام منافسه الرجاء الرياضي، بهدف عن طريق اللاعب مؤاد حديد في الدقيقة ال10.

كما وأدرك يسري بوزوق هدف التعادل لصالح الرجاء المغربي في الدقيقة ال58. من ركلة جزاء، ليضيف بعدها اللاعب يوسف بلعمري هدف الفوز الثاني في الدقيقة ال94 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

تعادل النصر والشباب

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف بين النصر والشباب، في ختام منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

كما وتفوق الشباب على نظيره النصر السعودي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات والاستحواذ بنسبة 52%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس النصر إلى 7 تسديدات. باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة بنسبة 48%.