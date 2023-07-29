السبت, يوليو 29, 2023
الرئيسيةرياضةالبطولة العربية للأندية: الزمالك يكتسح المنستيري والرجاء يفوز على بلوزداد والنصر يتعادل...
رياضة

البطولة العربية للأندية: الزمالك يكتسح المنستيري والرجاء يفوز على بلوزداد والنصر يتعادل أمام الشباب

نتائج مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز الزمالك في البطولة العربية للأندية
فوز الزمالك في البطولة العربية للأندية
- Advertisement -

وطن- شهدت منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية 2023، فوز الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة دون مقابل، وتغلب الرجاء على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وتعادل النصر السعودي سلبياً بدون أي من الأهداف أمام الشباب.

وسجل رباعية أهداف الزمالك المصري. (الفارس الأبيض)، داخل شباك مرمى الفريق المنافس الاتحاد المنستيري، بشير بن سعيد بطريق الخطأ عند الدقيقة ال27.

فوز الزمالك على المنستيري

كما وأحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني. لصالح الزمالك في الدقيقة ال43، وهدفين من توقيع اللاعب سيد نيمار في الدقيقتين ال56 وال64.

وتفوق فريق الزمالك على منافسه الاتحاد المنستيري التونسي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

على عكس الفريق المنافس الاتحاد المنستيري الذي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 38% في المباراة.

فوز الرجاء على بلوزداد

وحقق فريق الرجاء الرياضي المغربي الفوز على منافسه شباب بلوزداد الجزائري، في منافسات البطولة العربية للأندية 2023، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

- Advertisement -

وافتتح فريق شباب بلوزداد المباراة. أمام منافسه الرجاء الرياضي، بهدف عن طريق اللاعب مؤاد حديد في الدقيقة ال10.

الرجاء الرياضي
الرجاء الرياضي

كما وأدرك يسري بوزوق هدف التعادل لصالح الرجاء المغربي في الدقيقة ال58. من ركلة جزاء، ليضيف بعدها اللاعب  يوسف بلعمري هدف الفوز الثاني في الدقيقة ال94 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

تعادل النصر والشباب

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف بين النصر والشباب، في ختام منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

كما وتفوق الشباب على نظيره النصر السعودي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 9 تسديدات والاستحواذ بنسبة 52%.

النصر والشباب في البطولة العربية للأندية
النصر والشباب في البطولة العربية للأندية

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس النصر إلى 7 تسديدات. باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة بنسبة 48%.

المصدروطن + البطولة العربية للأندية + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي

رياضة

السبب وراء استقالة حسام البدري من تدريب الصفاقسي التونسي

رياضة

هدف بنزيما العالمي في أول مباراة مع الاتحاد السعودي (شاهد)

رياضة

موعد مباراة النصر والشباب القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

رياضة

تشكيلة الهلال ضد أهلي طرابلس والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

رياضة

القنوات المجانية الناقلة للبطولة العربية للأندية وجدول ومواعيد المباريات

رياضة

تعرف على طريقة حجز تذاكر الاتحاد والترجي في البطولة العربية للأندية

رياضة

النصر السعودي يقترب من ضم ساديو ماني.. وهذه قيمة عقده وراتبه

رياضة

موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة والتشكيلة في وديات الأندية

رياضة

رونالدو قد يتكبد بخسارة 170 مليون يورو دفعة واحدة لهذا السبب

رياضة

موعد مباراة النصر ضد بنفيكا القادمة والتشكيلة في وديات الأندية

رياضة

بعد قدوم إمام عاشور للمارد الأحمر.. تعرف على أبرز 10 نجوم لعبوا مع الأهلي والزمالك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صحيفة إسبانية: لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة ستصنع التاريخ لهذا السبب!

ملكة جمال السعودية ترقص بالأحمر المثير مع والدتها وشقيقاتها أثناء الـ “بيجاما بارتي” (فيديو)

لكي تعرفي إذا كان طفلك عبقري منذ صغره، إليكِ علامات تدل على العبقرية

على أنغام “ليه بيداري كده” .. رقص روبي يشعل “صيف جدة” في السعودية (شاهد)

في اليوم الـ100 لاعتقاله.. تفاصيل “رسالة دولية” طالبت بالإفراج عن الغنوشي

عامل توصيل طلبات يشعل مواقع التواصل في الخليج بفعلته وتضامن واسع بعد معرفة الحقيقة (شاهد)

سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال ساديو ماني إلى النصر السعودي

بعدما أخذ منه 600 مليون بتهمة الفساد.. ابن سلمان “يذل” السديس مجددا

ميريام فارس عارية تماما.. تعمدت كشف مؤخرتها ولكن الهواء لم ينصفها (شاهد)

زوجة كريم بنزيما تدعو دعاء مؤثراً بالعربية.. ماذا قالت فيه ولمن دعت؟! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC