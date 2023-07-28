الجمعة, يوليو 28, 2023
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حياتنا

ممارسة هذا النشاط لمدة 5 دقائق يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 32٪

تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الأعمال المنزلية يمكن أن تكون مفيدة بالفعل لصحتنا

كتب ايمان الباجي
ممارسة هذا النشاط لمدة 5 دقائق يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 32٪
الإصابة بالسرطان
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وطن- توصلت دراسة حديثة إلى أن الانخراط في الأعمال المنزلية لمدة خمس دقائق في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 32٪.

لا يستمتع معظم الناس بأداء الأعمال المنزلية، ويبذل الكثير منا قصارى جهدنا لتجنبها. ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة إلى أنها يمكن أن تكون مفيدة بالفعل لصحتنا.

الأعمال المنزلية تقلل خطر الإصابة بالسرطان

وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة “JAMA Oncology أن إكمال أقل من خمس دقائق من الأعمال اليومية – التي يمكن أن تجعلنا “نشعر بالتعب” – يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة تصل إلى الثلث.

خلص باحثون بقيادة جامعة سيدني في أستراليا إلى أن ما مجموعه 4.5 دقيقة فقط من الحركات القوية أثناء المهام اليومية تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة تصل إلى 32 في المائة.

وكجزء من الدراسة، حلل الباحثون البيانات من الأجهزة القابلة للارتداء لتتبع النشاط اليومي لأكثر من 22000 شخص تم تصنيفهم على أنهم غير متمرنين، وفقا لما أودرته صحيفة إكسبرس البريطانية.

الأعمال المنزلية
مكن أن تكون الأعمال المنزلية مفيدة بالفعل لصحتنا

ثم تابعوا السجلات الصحية السريرية للمجموعة لما يقرب من سبع سنوات لرصد السرطان.

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ارتبط ما لا يقل عن أربع إلى خمس دقائق من النشاط البدني القوي المتقطع بنمط الحياة – أو VILPA – بخطر الإصابة بالسرطان “الأقل بشكل كبير” مقارنة بأولئك الذين لم يجروا أي نشاط بدني متقطع.

يمكن أن تشمل هذه الأنشطة الأعمال المنزلية القوية، وحمل أكياس التسوق الثقيلة أو المشي أو ممارسة الألعاب مع الأطفال.

من جهته، قال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس، من مركز تشارلز بيركنز: “تشبه VILPA إلى حد ما تطبيق مبادئ التدريب الفاصل عالي الكثافة (HIIT) على حياتك اليومية.”

ممارسة الرياضة مفيدة لمكافحة السرطان

وحذر من أن البالغين الذين لا يمارسون الرياضة معرضون بشكل متزايد للإصابة بأنواع معينة من السرطان – مثل الثدي أو بطانة الرحم أو القولون.

وقال في هذا السياق:”نحن نعلم أن غالبية الأشخاص في منتصف العمر لا يمارسون الرياضة بانتظام مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسرطان بشكل متزايد. ولكن فقط من خلال ظهور التكنولوجيا القابلة للارتداء مثل أجهزة تتبع النشاط يمكننا أن ننظر إلى تأثير الاندفاعات القصيرة للعرض الجسدي.”
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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