الجمعة, يوليو 28, 2023
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حياتنا

لمستخدمي آيفون.. إليكم 4 حيل على الهاتف لتحسين الإنتاجية في العمل

هذه الميزات غير المتوقعة في آيفون يمكن أن تجعل إنجاز قائمة المهام الخاصة بك في العمل أسهل كثيرًا، وبالتالي تزيد الإنتاجية

كتب ايمان الباجي
زيادة الإنتاجية في العمل
ميزات داخل الهاتف يمكن أن تساعدك على التركيز في العمل وأداء وظيفتك بشكل أفضل
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وطن- إذا كنت من مستخدمي جهاز آيفون، فأنت تعلم أنه يمكن أن يكون أداة ضرورية لوظائفنا.

حسب موقع “huffingtonpost“، هناك ميزات داخل الهاتف يمكن أن تساعدك على التركيز في العمل وأداء وظيفتك بشكل أفضل، وزيادة الإنتاجية في العمل.

تشغيل وضع عدم الإزعاج

قالت آنا ديركون كورنيك، وهي مدربة خاصة في إدارة الوقت، إن تشغيل ميزة “وضع عدم الإزعاج” من شأنه أن يساعد في زيادة إنتاجية الشخص.

وقالت إن ما الذي يجعله مختلفًا عن وضع الطيران -الذي يعطل قدرة هاتفك على الاتصال بشبكات Wi-Fi الخلوية أو الشبكات- هو أنه لا يزال بإمكانك رؤية بعض الإشعارات على شاشة القفل والشاشة الرئيسية.

زيادة الإنتاجية في العمل
المساعدة على التركيز في العمل

لتشغيل وضع عدم الإزعاج عليك إتباع هذه الخطوات

1. انتقل إلى تطبيق الإعدادات وانتقل إلى التركيز> عدم الإزعاج. من هناك، يمكنك اختيار السماح بالإشعارات من الأشخاص أو التطبيقات المحددة.

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استخدم تطبيق “Notes” لمسح المستندات

إذا كان عليك إرسال الكثير من المستندات الموقعة، فإن وظيفة الملاحظات على iPhone يمكن أن توفر الكثير من الوقت، حسب ما أكدته كورنيك.

وقالت في هذا الإطار: “إنه يخلق ملف PDF من الفحص الخاص بك ويمكنك بعد ذلك إرساله بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى من يطلب ذلك. بخلاف ذلك، أعتقد أن أفضل تطبيق للإنتاجية هو الابتعاد عن هاتفك قدر الإمكان.”

إعداد التذكيرات

أشارت هارليني فاسكويز، وهي مدربة مهنية في نيو جيرسي للأخصائيين الاجتماعيين، إلى أنها تستخدم تطبيق التذكيرات المدمجة على أجهزة iOS.

وقالت في هذا السياق:”عند قضاء الوقت الكافي لإنشاء وإعداد تذكيرات، يمكن أن يمنحك هذا راحة البال في ضمان المهام والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة. كما يمكن أن تساعدك هذه الأنواع من التذكيرات أيضًا على الحفاظ على تنظيم وتركيز، بما في ذلك السماح لك بتعيين الأساس لاتخاذ فترات راحة ضرورية ومنع الإرهاق، وبالتالي زيادة الإنتاجية في العمل.”

استخدام وضع التركيز

قالت فاسكويز: “لحماية طاقتي ووقتي، أستخدم وضع التركيز، والذي يسمح لي بالتركيز أثناء أداء العمل.”

لإستخدام هذه الميزة على الهاتف:

انتقل إلى “الإعدادات” > “التركيز” بعد ذلك اضغط على أحد خيارات نمط “التركيز” المتوفرة – مثل “عدم الإزعاج” أو “شخصي” أو “النوم” أو “العمل” ومن هناك، يمكنك تخصيص كيف تريد السماح أو توقيف الإشعارات من بعض الأشخاص والتطبيقات خلال ساعات المحددة.

المصدرموقع "huffingtonpost"، ترجمة وتحرير وطن

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