الجمعة, يوليو 28, 2023
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في يوم عاشوراء.. لن تُصدّق كيف تعاملت طالبان مع احتفالات الشيعة (شاهد)

التوترات ترتفع بين طالبان والشيعة خلال احتفالات عاشوراء

كتب فهمي الورغمي
في يوم عاشوراء.. لن تُصدّق كيف تعاملت طالبان مع احتفالات الشيعة
تعامل طالبان مع احتفالات الشيعة
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وطن- تعاملت حركة طالبان الأفغانية بوحشية غير مسبوقة مع الشيعة على أراضيها، خلال احتفالاتهم بذكرى يوم عاشوراء أمس الخميس واليوم الجمعة.

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مُصورة لوسائل إعلام غربية، وثّقت قيام عناصر من حركة “طالبان” الأفغانية، بمنع الشيعة من أداء مراسم عاشوراء، وذلك باستخدام أعقاب البنادق والسيوف.

طالبان تمنع الشيعة من أداء مراسم عاشوراء
طالبان تمنع الشيعة من أداء مراسم عاشوراء

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC)، مقاطع فيديو مُروعة تم التقاطها يوم الثلاثاء، 26 يوليو، في اليوم السابع من محرم.

ولفتت الـ BBC أنه في الأيام الأخيرة أزالت “طالبان” أعلام محرم من المحلات والمنازل وحتى المساجد في بعض الأحياء الشيعية في العاصمة كابل.

وأفادت بأن الشيعة وقعوا على عرائض وطالبوا “طالبان” بإزالة القيود المفروضة على إقامة الاحتفالات الدينية في المساجد.

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طالبان تؤكد حرية الشيعة الأفغان

أشارت بي بي سي في تقارير إعلامية متفرقة، لتأكيد حركة “طالبان” بأن “حرية الشيعة الأفغان في الاحتفال بمحرم ما زالت، والغرض من القيود هو ضمان الأمن”.

وتأتي توضيحات الحركة الأفغانية، في الوقت الذي دعا “آية الله سيد محسن حجات”، وهو رجل دين شيعي مؤثر في كابل، إلى عدم الانصياع لأوامر طالبان التقييدية، مطالبا الحركة “احترام طقوس محرم وطقوسه وإزالة القيود”.

احتفالات عاشوراء بين الشيعة

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويُسمَّى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قُتِل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء (سنة 61هـ) لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن.

ويوم عاشوراء عطلة رسمية في بعض الدول مثل إيران، باكستان، لبنان، البحرين، الهند، العراق، والجزائر. ويعدّ صيام يوم عاشوراء سُنة عند أهل السنة والجماعة.

تظهر ذكرى عاشوراء في الوجدان الشيعي الجمعي على كونها ذكرى أليمة دامية. ومن هنا، كان من الطبيعي أن يستذكرها الشيعة في كل عام بمظاهر الحزن والبكاء والألم.

وتنتشر سنوياً مظاهر يصفها البعض بـ “الخطيرة” و”الغريبة” للطريقة التي يحتفل بها الشيعة بيوم عاشوراء والتي عادة ماتتضمن مشاهد عنف ولطم دموية في ساحات وشوارع عامة بحضور مئات وآلاف الأشخاص في بعض الأحيان.

المصدربي بي سي ,تويتر، وطن

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