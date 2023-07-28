في يوم عاشوراء.. لن تُصدّق كيف تعاملت طالبان مع احتفالات الشيعة (شاهد)

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وطن- تعاملت حركة طالبان الأفغانية بوحشية غير مسبوقة مع الشيعة على أراضيها، خلال احتفالاتهم بذكرى يوم عاشوراء أمس الخميس واليوم الجمعة.

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مُصورة لوسائل إعلام غربية، وثّقت قيام عناصر من حركة “طالبان” الأفغانية، بمنع الشيعة من أداء مراسم عاشوراء، وذلك باستخدام أعقاب البنادق والسيوف.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC)، مقاطع فيديو مُروعة تم التقاطها يوم الثلاثاء، 26 يوليو، في اليوم السابع من محرم.

ولفتت الـ BBC أنه في الأيام الأخيرة أزالت “طالبان” أعلام محرم من المحلات والمنازل وحتى المساجد في بعض الأحياء الشيعية في العاصمة كابل.

آیت‌الله محسن حجت، از روحانیون مطرح افغانستان از شیعیان این کشور خواسته که به محدودیت‌های طالبان درباره عزاداری ماه محرم گوش ندهند. دیروز نیروهای طالبان گردهمایی عزاداران در کابل را با خشونت برهم زدند. طالبان دلیل محدودیت‌ها را تامین امنیت عنوان می‌کنند. علی حسینی گزارش می‌دهد. pic.twitter.com/J3MEeUVcgw — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 26, 2023

وأفادت بأن الشيعة وقعوا على عرائض وطالبوا “طالبان” بإزالة القيود المفروضة على إقامة الاحتفالات الدينية في المساجد.

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طالبان تؤكد حرية الشيعة الأفغان

أشارت بي بي سي في تقارير إعلامية متفرقة، لتأكيد حركة “طالبان” بأن “حرية الشيعة الأفغان في الاحتفال بمحرم ما زالت، والغرض من القيود هو ضمان الأمن”.

وتأتي توضيحات الحركة الأفغانية، في الوقت الذي دعا “آية الله سيد محسن حجات”، وهو رجل دين شيعي مؤثر في كابل، إلى عدم الانصياع لأوامر طالبان التقييدية، مطالبا الحركة “احترام طقوس محرم وطقوسه وإزالة القيود”.

آیت‌الله #سید_محسن_حجت، روحانی پرنفوذ شیعه در #کابل، #شیعیان را به نافرمانی از محدودیت‌های وضع شده رژیم طالبان دعوت کرد.

او گفت #طالبان شماری از عزاداران محرم را لت‌وکوب کرده‌اند. pic.twitter.com/CBABhqXhCj — Mukhtar wafayee (@Mukhtarwafayee) July 25, 2023

احتفالات عاشوراء بين الشيعة

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويُسمَّى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قُتِل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء (سنة 61هـ) لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن.

ويوم عاشوراء عطلة رسمية في بعض الدول مثل إيران، باكستان، لبنان، البحرين، الهند، العراق، والجزائر. ويعدّ صيام يوم عاشوراء سُنة عند أهل السنة والجماعة.

تظهر ذكرى عاشوراء في الوجدان الشيعي الجمعي على كونها ذكرى أليمة دامية. ومن هنا، كان من الطبيعي أن يستذكرها الشيعة في كل عام بمظاهر الحزن والبكاء والألم.

هذه ليست شعائر دينية شرعية، بل هلوسات بدعية عليلة. وعيادات الأمراض العقلية أولى بأهلها من بيوت الله ومن الساحات العامة..#عاشوراء #محرم_1445 #كربلاء pic.twitter.com/n9MVM6UbzY — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 28, 2023

وتنتشر سنوياً مظاهر يصفها البعض بـ “الخطيرة” و”الغريبة” للطريقة التي يحتفل بها الشيعة بيوم عاشوراء والتي عادة ماتتضمن مشاهد عنف ولطم دموية في ساحات وشوارع عامة بحضور مئات وآلاف الأشخاص في بعض الأحيان.