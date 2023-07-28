الجمعة, يوليو 28, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو مبتعث سعودي يستغيث.. محمد مطر الشلوي اختفى في المملكة عائداً من...
الهدهد

فيديو مبتعث سعودي يستغيث.. محمد مطر الشلوي اختفى في المملكة عائداً من أستراليا

محمد مطر الشلوي: قصة المبتعث السعودي الذي اختفى بعد العودة من أستراليا والمخاوف المتزايدة حول حرية التعبير في المملكة العربية السعودية

كتب باسل سيد
فيديو مبتعث سعودي يستغيث.. محمد مطر الشلوي اختفى في المملكة عائداً من أستراليا
اختفاء محمد مطر الشلوي
- Advertisement -

وطن- أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اختفاء المواطن السعودي المبتعث في أستراليا “محمد مطر الشلوي” منذ عودته إلى المملكة في أبريل الماضي.

ويخشى أصدقاء الشلوي، بحسب ديلي ميل، أن يكون تم اعتقاله أو ربما قتله من قبل السلطات السعودية بسبب تعبيره عن آرائه حول حكومة بلاده.

ونوّهت الصحيفة البريطانية إلى أن ما يزيد من المخاوف حوله مصير الشلوي، الذي يعيش ويدرس في أستراليا منذ 2019 والحاصل مؤخرا على درجة علمية في الجيولوجيا، أنه سجل مقطع فيديو حذّر فيه من احتمال ملاقاته هذا المصير.

تخرج محمد مطر الشلوي
تخرج محمد مطر الشلوي

الشلوي يستغيث في مقطع مسجّل

ونشرت ديلي ميل، مقطعاً مُصوراً للشلوي قالت إنه سجّله قبل مغادرته أستراليا، ونُشر مؤخرا بعد اختفائه، ظهر خلاله المبتعث السعودي منزعجا ومرعوبا من المصير الذي ربما ينتظره بمجرد عودته إلى وطنه،

وفي المقطع الذي حظي بتفاعل واسع قال الشلوي “إذا شاهدت هذا التسجيل، فقد اعتقلتني السلطات السعودية منذ شهرين أو ثلاثة بتهم تتعلق بحرية التعبير”.

وتابع “أريد أن يتذكرني الجميع بصفتي الرجل البسيط الذي عمل كثيرًا لتحقيق حلمه.”

- Advertisement -

وشدد الشلوي، بعد استعراضه لكافة الأشياء التي يحبها، أن الشيء الذي كان يحبه أكثر من أي شيء آخر هو “الحرية”.

وواصل حديثه قائلاً: “أرجوكم تذكروني وصلّوا لأجلي”.

هل قُتل الشلوي في السعودية؟

تساؤل جدّي طرحه “إيفان بلاير”، مضيف الشلوي، مؤكداً إنه لم يسمع أي شيء عن المبتعث السعودي منذ عودته لوطنه.

وتابع بلاير: ” الخوف الأكبر، أن يكون (الشلوي) قد قتل على يد الحكومة السعودية”، مضيفاً “ستكون هذه نتيجة مروعة لأن هذا رجل لطيف ومسالم”. حسب مانقلت عنه دايلي ميل.

وكان الشلوي قد أعرب عن مخاوفه لبلاير بشأن اعتقاله في السعودية في مارس/آذار.وتوصل الثنائي إلى طريقة يمكن من خلالها التأكد الأول بأمان بعد عودته وهي إرسال رسائل إلى الثاني عبر انستغرام في تواريخ محددة في أبريل/ نيسان. لكن لم يقم الشلوي بإرسال الصور كما اتفق مع بلاير.

وخلال ذات المحادثات مع مضيفه قبل عودته للسعودية، ذكر الشلوي لبلاير أنه فقد الاتصال بشقيقه في فبراير ولم يسمع عنه شيئًا منذ ذلك الحين.

المصدرديلي ميل,تويتر، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو مؤثر للشيخ سلمان العودة يجيب فيه على سؤال نجله: “ليش أمي ماتت وهي أصغر منك؟”

الهدهد

وفاة مستشار الملك سلمان .. من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود! (صور)

اقتصاد

ضربة لابن سلمان.. ماذا فعل انخفاض عائدات النفط باقتصاد السعودية؟

الهدهد

أول اتصال بين ابن سلمان وابن زايد بعد أنباء خلافاتهما المستعرة.. ماذا جاء به؟

الهدهد

“شيعة المدينة المنورة ينظمون تظاهرة لطمية انطلاقا من المسجد النبوي”.. حقيقة فيديو هزّ السعودية

الهدهد

بـ”خطوة مفاجئة”.. النزاع السعودي الكويتي – الإيراني على حقل غاز الدرة يزداد التهابا

تقارير

تفاصيل محادثات أمريكية رفيعة مع ابن سلمان للتطبيع مع إسرائيل.. هل اقتربت الصفقة؟

الهدهد

رويترز: السعودية تستثمر في عُمان لإظهار دعمها لأحد أضعف اقتصادات الخليج

الهدهد

محمد بن سلمان يبتز راكان الدوسري باعتقال 5 من عائلته لتسليم نفسه!

الهدهد

جراء خلل أم بنيران الحوثي؟.. طائرة سعودية مقاتلة تسقط ووفاة طاقمها

الهدهد

سياسي أمريكي: الإمارات تسعى إلى جذب قطر والبحرين لتشكيل حلف ضد السعودية

تقارير

وثائق أمريكية: هذه آلية نهب الأمراء السعوديين لمقدرات بلدهم.. حتى الأمراء الأموات يقبضون رواتبهم الشهرية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عرين الأسود توجّه 3 رسائل قوية في ذكرى استشهاد مؤسسها “العزيزي”

عودة حساب الشيخة مهرة على إنستغرام.. وهذه أول صورة تنشرها ابنة حاكم دبي (شاهد)

عفراء حمشو تواصل إطلالاتها النارية وتنقذ نفسها من سقوط فستانها في آخر لحظة (شاهد)

إعدام امرأة في سنغافورة للمرة الأولى منذ 20 عاما.. ما الجريمة التي تسبّبت في مقتلها؟

عشيقة بوتين على علاقة بأحد حراسها ورد فعل غريب منه على الأمر!

غرق المصارعة التونسية هديل كحولي يفجع عائلتها.. وتفاصيل انتشال جثتها

“معز السالمي”.. إمام تونسي عزلته السلطات بعد خطبة جمعة ناقدة

مريم حسين تعرض أعضائها الحساسة لمتابعيها.. حلمة صدر وملابس داخلية (شاهد)

تزوجها مرتان.. كيف علّق إيلون ماسك على صورة زوجته السابقة مع خطيبها الجديد؟ (صور)

قواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC