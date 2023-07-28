فيديو مبتعث سعودي يستغيث.. محمد مطر الشلوي اختفى في المملكة عائداً من أستراليا

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وطن- أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اختفاء المواطن السعودي المبتعث في أستراليا “محمد مطر الشلوي” منذ عودته إلى المملكة في أبريل الماضي.

ويخشى أصدقاء الشلوي، بحسب ديلي ميل، أن يكون تم اعتقاله أو ربما قتله من قبل السلطات السعودية بسبب تعبيره عن آرائه حول حكومة بلاده.

ونوّهت الصحيفة البريطانية إلى أن ما يزيد من المخاوف حوله مصير الشلوي، الذي يعيش ويدرس في أستراليا منذ 2019 والحاصل مؤخرا على درجة علمية في الجيولوجيا، أنه سجل مقطع فيديو حذّر فيه من احتمال ملاقاته هذا المصير.

الشلوي يستغيث في مقطع مسجّل

ونشرت ديلي ميل، مقطعاً مُصوراً للشلوي قالت إنه سجّله قبل مغادرته أستراليا، ونُشر مؤخرا بعد اختفائه، ظهر خلاله المبتعث السعودي منزعجا ومرعوبا من المصير الذي ربما ينتظره بمجرد عودته إلى وطنه،

وفي المقطع الذي حظي بتفاعل واسع قال الشلوي “إذا شاهدت هذا التسجيل، فقد اعتقلتني السلطات السعودية منذ شهرين أو ثلاثة بتهم تتعلق بحرية التعبير”.

وتابع “أريد أن يتذكرني الجميع بصفتي الرجل البسيط الذي عمل كثيرًا لتحقيق حلمه.”

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وشدد الشلوي، بعد استعراضه لكافة الأشياء التي يحبها، أن الشيء الذي كان يحبه أكثر من أي شيء آخر هو “الحرية”.

وواصل حديثه قائلاً: “أرجوكم تذكروني وصلّوا لأجلي”.

🔴 أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختفاء المواطن السعودي المبتعث في أستراليا #محمد_مطر_الشلوي منذ عودته إلى المملكة في أبريل الماضي، ونشرت الصحيفة مقطعاً مسجلاً للشلوي قال فيه: "إذا شاهدتَ هذا التسجيل، فقد اعتقلتني السلطات السعودية منذ شهرين أو ثلاثة بتهم تتعلق بحرية التعبير". pic.twitter.com/tkEusuBims — معتقلي الرأي (@m3takl) July 28, 2023

هل قُتل الشلوي في السعودية؟

تساؤل جدّي طرحه “إيفان بلاير”، مضيف الشلوي، مؤكداً إنه لم يسمع أي شيء عن المبتعث السعودي منذ عودته لوطنه.

وتابع بلاير: ” الخوف الأكبر، أن يكون (الشلوي) قد قتل على يد الحكومة السعودية”، مضيفاً “ستكون هذه نتيجة مروعة لأن هذا رجل لطيف ومسالم”. حسب مانقلت عنه دايلي ميل.

وكان الشلوي قد أعرب عن مخاوفه لبلاير بشأن اعتقاله في السعودية في مارس/آذار.وتوصل الثنائي إلى طريقة يمكن من خلالها التأكد الأول بأمان بعد عودته وهي إرسال رسائل إلى الثاني عبر انستغرام في تواريخ محددة في أبريل/ نيسان. لكن لم يقم الشلوي بإرسال الصور كما اتفق مع بلاير.

وخلال ذات المحادثات مع مضيفه قبل عودته للسعودية، ذكر الشلوي لبلاير أنه فقد الاتصال بشقيقه في فبراير ولم يسمع عنه شيئًا منذ ذلك الحين.