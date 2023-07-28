“شيعة المدينة المنورة ينظمون تظاهرة لطمية انطلاقا من المسجد النبوي”.. حقيقة فيديو هزّ السعودية

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وطن- أثيرت ضجة في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو قيل إنه يُظهر مجموعة من الشيعة وهم يُجرون تظاهرة لطمية نحو مقبرة البقيع انطلاقاً من المسجد النبوي.

وادعى مقطع الفيديو الذي تداوله الكثير من النشطاء، عددا من الشيعة في المدينة المنورة، وهم يتوجهون نحو مقبرة البقيع، بالتزامن مع إحياء مراسم ذكرى عاشوراء.

وأظهر الفيديو المتداول، عددا من الشيعة وهم يمارسون هذه العادة المعروفة عنهم، من دون أن تتدخل السلطات في المملكة.

لطمية قرب قبر رسول الله!!! كيف سُمح لهؤلاء المخلوقات بتدنيس هذا المكان الطاهر؟! pic.twitter.com/FUrKKuZvWi — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 28, 2023

من جانبه، نشر وسام العامري الكاتب وعضو منظمة العفو الدولية، مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر، وقال – معقبا: “بجرأة غير مسبوقة في التاريخ قامت جماعة من الشيعة بتظاهرة لطمية في ظل تراجع مخزي وجبان من الشرطة السعودية”.

وأضاف: “هذا الأمر يؤكد أن السعودية الجديدة تحت ظل ابن سلمان وتركي وناسة في طريقها السريع نحو النهاية المدوية مالم يتحرك عقلاء جزيرة العرب”.

بجرأة غير مسبوقة في التاريخ قامت جماعة من #الشيعة بتظاهرة لطمية نحو مقبرة البقيع انطلاقاً من المسجد النبوي في ظل تراجع مخزي وجبان من الشرطة السعودية مما يؤكد بأن #السعودية الجديدة تحت ظل ابن سلمان وتركي وناسة في طريقها السريع نحو النهاية المدوية مالم يتحرك عقلاء جزيرة #العرب.! pic.twitter.com/dkX3PDzslc — وسام العامري (@wesamalamery) July 27, 2023

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حقيقة الفيديو المتداول

من خلال منصة “مسبار”، تبين أن الفيديو المتداول مضلل وغير حقيقي، واتضح أن مقطع الفيديو قديم، وليس لخروج شيعة المدينة المنورة حديثًا، نحو مقبرة البقيع بالتزامن مع إحياء مراسم ذكرى عاشوراء.

واتضح أن مقطع الفيديو المتداول منشور على موقع يوتيوب منذ يناير 2014، على أنّه لتجمع شيعة أمام قبر السيدة فاطمة الزهراء، في مقبرة البقيع في المدينة المنورة.



ومقبرة البقيع تقع في المدينة المنورة وهي أقدم مقبرة للمسلمين، وتضم صحابة الرسول محمد وآل البيت، والعلماء والتابعين.

ذكرى عاشوراء

وجاء تداول الفيديو تزامنا مع إحياء المسلمين الشيعة لذكرى عاشوراء اليوم الجمعة، وهو عاشر يوم من شهر محرم، الذي يعد مناسبة حزينة عند الشيعة، باعتباره يوم مقتل الحسين بن علي (680م)، حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة، في معركة كربلاء، بعد رفضه مبايعة يزيد بن معاوية للحكم.

وتنظم مراسم خاصة لإحياء الذكرى ابتداءً من اليوم التاسع من شهر محرم والذي يطلق عليه “تاسوعاء”.

عدد الشيعة في السعودية

يُشار إلى أن هناك تقارير إخبارية أجنبية تُقدر عدد المسلمين الشيعة في المملكة العربية السعودية بين 12 و15 في المئة خلال السنوات الفائتة، وتعتبر بذلك الشيعة أكبر أقلية دينية في البلاد.