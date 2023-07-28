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الكشف عن هوية الجاسوس المغربي الذي ألقت السلطات الألمانية القبض عليه (شاهد)

التجسس والمعارضة: القصة الكاملة للجاسوس المغربي الذي ألقت السلطات الألمانية القبض عليه

كتب سالم حنفي
الكشف عن هوية الجاسوس المغربي الذي ألقت السلطات الألمانية القبض عليه
الكشف عن هوية الجاسوس المغربي
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وطن- كشف الصحفي والمحلل السياسي المغربي المعارض، علي المرابط، عن هوية الجاسوس الذي ألقت السلطات الألمانية القبض عليه قبل أيام.

وقال علي المرابط في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” أن الجاسوس الذي يحمل الجنسية الألمانية يدعى محمد أجعود.

واوضح أنه من سكان الريف المغربي، كاشفا أنه قبل بضعة أسابيع من اعتقاله، حضر المقبوض عليه إلى البرلمان الأوروبي للتجسس على نشطاء حراك الريف.

ولفت إلى أنه قام بتصوير مداخلة للصحفي علي المرابط أثناء مشاركته في جلسة عقدها البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المغرب.

وأكد الصحفي علي المرابط، على ان محمد أجعود اعترف للشرطة الألمانية والعدالة بأنه تم تجنيده داخل القنصلية المغربية في دوسلدورف.

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وكانت محكمة ألمانية، قد باشرت الاثنين الفائت العمل على قضية مغربي مشتبه في قيامه بالتجسس لصالح المخابرات المغربية ضد المعارضين من مواطنيه، في ألمانيا.

ووفقا لما كشفه موقع “دويتشة فيله“، فقد وجه مكتب المدعي العام الاتحادي إلى شخص مغربي يبلغ من العمر 36 عاماً، تهمة القيام بأنشطة عملاء الاستخبارات، ضد نشطاء “الحراك المغربي”.

كما اعترف الشاب المغربي في المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، بأنه نقل معلومات عن نشطاء في “الحراك المغربي” وأنصاره في ألمانيا.

اعتراف الجاسوس المغربي

وخلال عرضه امام المحكمة، قال المتهم المغربي :”بوصفي مدونا، دعمت حركة الحراك الاحتجاجية من أوروبا بتقارير انتقادية على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.

المخابرات الألمانية تطيح بجاسوس مغربي مكلف بمراقبة أنصار الحراك المغربي
المخابرات الألمانية تطيح بجاسوس مغربي مكلف بمراقبة أنصار الحراك المغربي

كيف تم تجنيد محمد أجعود من قبل المخابرات المغربية؟

وقال إنه ذهب في مطلع عام 2020 إلى القنصلية العامة المغربية في دوسلدورف للحصول على شهادة حسن سلوك من أجل السفر إلى المغرب.

وأبرزت لائحة الاتهام لتي تلتها المحكمة بأن موظف في جهاز المخابرات المغربية الخارجية تواصل معه وقام بتجنيده.

الجاسوس قام بتزويد الاستخبارات الخارجية المغربية بمعلومات عن أعضاء المعارضة في ألمانيا حسب الأوامر.

وكشفت التحقيقات أن جهاز المخابرات الخارجية المغرب يتكفل بجميع مصاريف رحلات الجاسوس التي بلغت نحو خمسة آلاف يورو (5540 دولارا).

المصدرموقع "دويتشة فيله ,تويتر، وطن

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