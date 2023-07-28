أتمنى دقيقة واحدة معه.. الملكة رانيا تتحدث عن وفاة والدها.. ما علاقة تويتر وتيك توك؟! (شاهد)

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وطن- نشر حساب يحمل اسم الملكة رانيا العبدالله (غير رسمي) على “انستغرام” مقطع فيديو مؤثر لها لم يتداول سابقا، تحدثت خلالة عن وفاة والدها الطبيب فيصل صدقي الياسين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الملكة رانيا العبدالله وهي تتحدث في أحد المؤتمرات العالمية وتحث الجميع على قضاء أكبر وقت ممكن مع من يحبون.

وأضافت الملكة رانيا موجهة حديثها للحضور قائلة:” الحياة ثمينة ودائما ما تكون قصيرة”، موضحة أن “التغريدات على تويتر لن تنتهي وسيكون هناك تيك توك آخر، لكن الوقت يسير في اتجاه واحد فقط ولا يمكننا استعادته”.

واستذكرت الملكة رانيا العبداالله والدها قائلة:”فقدت والدي في بداية هذا العام، أشتاق إليه كل يوم وما من شيء أتمناه أكثر من دقيقة واحدة أخرى معه”.

https://www.instagram.com/p/CvPwpkZAjxN/

وتفاعل الكثير من المتابعين مع كلمات الملكة رانيا العبدالله المؤثرة بحق والدها الراحل والتي لم يتابعها احد من قبل، حيث عبر الجميع عن مواساتهم لها والترحم عليه.

الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة والد الملكة رانيا ويعلن الحداد

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن يوم 27 مايو/آيار 2022 عن وفاة والد الملكة رانيا العبدالله، في حين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحداد لمدة 7 أيام.

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وقال الديوان الملكي الأردني عبر موقعه الرسمي إن الطبيب فيصل صدقي الياسين، توفي في27 مايو/أيار الجاري في العاصمة الأردنية، عمان، معربا عن “صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته”، حسب البيان.

الملكة رانيا تنعى والدها

ونعت الملكة رانيا العبدالله والدها حينها فيصل صدقي الياسين بكلمات مؤثرة.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لوالدها مع تعليق قالت فيه: “اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم”.

وأضافت: “‎اللهمّ افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه”.